【快讯】FTIsland崔敏焕&律喜宣布离婚！三子归男方扶养

人气乐团FTIsland鼓手崔敏焕，稍早在IG宣布自己与妻子律喜（前LABOUM成员）离婚。

「大家好，我是敏焕。久违的问候并不容易。由於做出了慎重且艰难的决定，所以小心翼翼的告诉大家。我们夫妻经过长时间的讨论后，达成了结束婚姻的共识。对於在我们小小年纪就建立家庭时，给予支持和关心的各位，感到很抱歉。非常感谢家人、团体成员，还有支持我的粉丝们，真的很抱歉。另外，为了不让孩子们留下心灵创伤，我会尽全力扮演好爸爸的角色。会再带著好消息与大家见面的，谢谢。」



律喜同时间也在个人IG宣布此消息，篇幅较长，大致上亦在说明夫妻间经过长时间努力和沟通后，决定分道扬镳，「夫妻之路结束，但『孩子的爸妈』并没有结束」，并透露为了孩子著想、不让孩子有改变居住空间的不安，会让孩子爸爸（即崔敏焕）扶养，而她不会让妈妈的位置空出，会经常和孩子见面。



FTIsland崔敏焕与律喜是在2017年9月爆出恋爱消息， 11月律喜退出女团LABOUM，两人隔年1月宣布婚讯且女方已怀有身孕，5月诞下一子，2020年再诞下双胞胎女儿。崔敏焕与律喜成家过程速度之快一度引发讨论，结婚生子时崔敏焕25岁，律喜仅20岁，而两人婚后经常和孩子在萤光幕前露面，观众对他们一家并不陌生，想不到夫妻曾经幸福却仍面临离婚一途。





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