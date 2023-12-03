「你曾是我的妻子」《白晝之月》金永大&表藝珍互相講明，復仇計畫生變虐轉甜（EP.7-8）

接續第6集結尾韓俊午（實是道河，金永大飾）對姜英花（表藝珍飾）表明「你曾是我的妻子」，7、8集這對前世戀人講開一切來龍去脈，互動出現正面變化。

前世，養父（李璟榮飾）知情了韓麗塔（表藝珍飾）是大伽耶之女欲追殺，道河拚了命拯救，最後養父對道河下通牒：不曝光韓麗塔身分就要娶她為妻，他要藉此加強對道河的控制權。

姜英花持續做著前世的夢，不得不相信韓俊午所說的那些話了，同時不解道河為何苦追自己千年之久。最後，雙方都各退一步，姜英花願意「把夢做完」，讓道河知道當年自己死亡的真相，而那死亡的真相大概和養父脫離不了關係。道河早就懷疑想殺自己和姜英花的人就是石代表（鄭雄仁飾），石代表實際上正被繼父地縛靈上身。

姜英花現實和道河距離越拉越近，夢中則見韓麗塔對道河也付出真意，忍不住想著「如果兩人活在現代會如何？」。另一邊，石代表積極出手，讓高律師（李準赫飾）成為自己手中把炳，又將韓俊午已死真相告知韓敏午（溫朱菀），韓敏午被說服與其聯手，他第一目標是對付姜英花。尾聲是姜英花和道河成親的初夜，姜英花先向道河伸出了手……



下集預告姜英花約道河旅行，道河告訴姜英花「不用做夢了也沒關係」，似乎漸漸釋懷前世之事，而石代表拉攏韓敏午開始計畫對姜英花（韓麗塔）下手。

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