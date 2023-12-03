可愛小熊威爾森來啦！《我獨自生活》推出2024年掛歷&桌曆，收益再度捐出

《我獨自生活》近日開始發售2024年曆，這次主角是吉祥物熊玩偶威爾森（Wilson）！即可愛又價格公道，誰看了不想買呢~~

《我獨》的2024年曆分成桌曆和掛曆兩種，封面都是彩虹會員們和小熊（巨熊？）在草地上嬉戲的療愈畫面：



內頁設計也是「含熊量」很高，威爾森打網球、曬太陽、賞楓葉、跑馬拉松、享用韓國料理，讓人看到就有好心情~



其實這些都是節目裡曾經播出的畫面，例如古宮門前的合照就是朴娜勑和Code Kunst約會那次，右下角則是全炫茂、朴娜勑、李章宇的「棕櫚油木浦研討會」XD



桌曆和掛歷都有附贈威爾森貼紙，根據具體內容不同分成3種套餐：桌曆+威爾森貼紙2種+10週年紀念郵票貼紙1種，8500韓元。



掛歷+威爾森貼紙2種+10週年紀念郵票貼紙1種，8500韓元。



豪華版來了：桌曆+掛歷+威爾森貼紙2種+10週年紀念郵票貼紙1種+9張照片小卡，售價17000韓元。 照片小卡是前兩個套餐裡沒有的，看起來是背面有彩虹會員的簽名，旗安84還有自畫像：



最後來兩張貼紙特寫，熊熊真的讓人無法抗拒~





《我獨》每年都會製作年曆並將收益捐給有困難的人，這一次也會全額捐獻。 目前已通過教保文庫的線上商城接受預訂，12月15日開始配送。

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