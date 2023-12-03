「你曾是我的妻子」《白昼之月》金永大&表艺珍互相讲明，复仇计画生变虐转甜（EP.7-8）

接续第6集结尾韩俊午（实是道河，金永大饰）对姜英花（表艺珍饰）表明「你曾是我的妻子」，7、8集这对前世恋人讲开一切来龙去脉，互动出现正面变化。

前世，养父（李璟荣饰）知情了韩丽塔（表艺珍饰）是大伽耶之女欲追杀，道河拚了命拯救，最后养父对道河下通牒：不曝光韩丽塔身分就要娶她为妻，他要藉此加强对道河的控制权。

姜英花持续做著前世的梦，不得不相信韩俊午所说的那些话了，同时不解道河为何苦追自己千年之久。最后，双方都各退一步，姜英花愿意「把梦做完」，让道河知道当年自己死亡的真相，而那死亡的真相大概和养父脱离不了关系。道河早就怀疑想杀自己和姜英花的人就是石代表（郑雄仁饰），石代表实际上正被继父地缚灵上身。

姜英花现实和道河距离越拉越近，梦中则见韩丽塔对道河也付出真意，忍不住想著「如果两人活在现代会如何？」。另一边，石代表积极出手，让高律师（李准赫饰）成为自己手中把炳，又将韩俊午已死真相告知韩敏午（温朱菀），韩敏午被说服与其联手，他第一目标是对付姜英花。尾声是姜英花和道河成亲的初夜，姜英花先向道河伸出了手……



下集预告姜英花约道河旅行，道河告诉姜英花「不用做梦了也没关系」，似乎渐渐释怀前世之事，而石代表拉拢韩敏午开始计画对姜英花（韩丽塔）下手。

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