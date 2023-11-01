改編七億神作！《白晝之月》再掀轉世熱潮：金永大&表藝珍相愛相殺，上演百載虐戀～

秋去冬來，下半年韓劇題材大風吹，再度掀起一股古裝轉世熱潮！先有浪漫喜劇《犬系戀人》珠玉在前、加入「前世今生」的戲劇元素，即將在今晚（1日）首播奇幻韓劇《白晝之月》同樣主打輪迴虐戀，引領觀眾一同走進金永大和表藝珍的前世孽緣！

Viu Original 原創奇幻韓劇《白晝之月》講述新羅時期的貴族精英道河（金永大 飾）在執行任務時意外救下將軍女兒韓麗塔（表藝珍 飾），二人相知相遇結為夫婦；某天道河卻被心愛之人殺害，使他一直無法放下怨恨，時間更從此停止流逝！麗塔在轉世十九次後以保鑣「姜英花」身份重遇頂流明星「韓俊午」（金永大飾），一個時間永遠靜止的男人與一個不斷轉世的女人即將上演一段既危險且揪心的愛情故事。



金永大再演頂流男神

改編自韓國超人氣同名網漫，《白晝之月》原著觀看次數不但高達七億次，更是韓國網漫平台最著名的歷史漫畫之一，難怪劇集真人化的消息傳出後，隨即引發粉絲熱烈討論；加上男主角金永大自《流星》後再度飾演韓流巨星，劇中他更挑戰一人分飾兩角：「道河冷酷又理性果斷，而且會承擔起所有責任；俊午呢，他是個不懂事的大明星，自己想做就做，是個非常不懂事的『忙內』角色。」由此可見新劇比前作更具難度，令人期待。



中字預告：



表藝珍首度擔正古裝劇

憑Viu Original原創動作韓劇《模範的士2》走紅後，出道十一年的表藝珍迎來了首部擔正的古裝韓劇《白晝之月》，劇中飾演前消防員、現任保鑣姜英花的她為此下了不少苦功：「因為我的角色非常擅長打鬥，劇本上更列明她擁有武術七段的資格，讓我感到很大壓力！所以（開拍前）我在武術學校學習了不少武打動作，希望大家可以多多期待。」



除了炙手可熱的金永大和表藝珍，溫朱莞、鄭雄仁、李璟榮、文藝媛、李準赫等韓劇熟面孔亦將合流演出，劇集將於11月1日起逢星期三、四在‎「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《犬系戀人》、《7人的逃脫》、《閃亮的西瓜》、《婚禮大捷》等Viu Original人氣原創韓劇。



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