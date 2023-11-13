《3日的休假》申敏兒在新作中的料理實力可能跟白種元老師有得比！本人謙虛表示：「還差得遠了」

演員申敏兒在最新電影作品《3日的休假》中，因角色設定而必須展現出不亞於白種元老師的料理實力！她也在今日活動中表示為此花了許多功夫學習。

今日在首爾舉辦電影《3日的休假》製作發表會，主要演員金海淑、申敏兒、姜其永、黃寶拉以及導演都出席活動。片中申敏兒飾演一位在鄉下經營小小飯館的「珍珠」一角，展現驚人料理實力，為了呈現不亞於名廚師白種元老師的家常飯料理實力，申敏兒相當努力準備這一部作品。



申敏兒表示，與其說珍珠能夠做出很技巧很高超的料理，不如說她更需要在家常菜中展現的紮實刀工，以及其他基本手法。申敏兒還強調導演說這程度就夠用了，引發全場大笑，她還舉例說連罐頭午餐肉都用湯杓舀進去菜上放好，就像是在外面別人做的料理那樣，還打趣地說自己的實力跟白種元老師還是相差甚遠啦！



申敏兒還想起許久前朋友為她做料理的經驗，朋友們曾把她叫來，並且為她做了辣炒雞湯，那時大家都過得辛苦，雖然申敏兒並不喜愛做料理，但透過這次的作品讓她發現，輕鬆地完成料理是很重要的一件事，並且想到了總有一天她也想與媽媽學習一下料理，並招待她吃。



對這部作品《3日的休假》申敏兒表示，母女之間的愛其實是相當普遍又直接的情感，但用奇幻的方式表現出來，一些討人喜愛的想法，若失去了深愛的人會後悔，但這部分的情感卻也讓人喜愛的一部作品。申敏兒對珍珠這角色也產生很多的共鳴，相當熟悉角色中的感覺。現代人將遠離首爾到鄉下過生活當作一種幻想，申敏兒覺得這樣的是一種治癒，片中的珍珠也到鄉下尋找經營小餐館的母親，感受媽媽的味道。《3日的休假》預計12月6日在韓上映。

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