《烈女朴氏契約結婚傳》開播就成功獲好評的三大要素！嚴肅卻不失爆笑幽默，不只年輕人婆媽們也愛看～

李世榮真的非常有長輩緣，再加上她演技好，跟裴仁爀搭檔起來很有CP感～。

Viu Original 原創穿越愛情韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》開播就獲得網上一致好評，追過的網友都大力推薦外，甚至提到連爸媽都愛看，覺得非常有趣。內容講述朝鮮大齡女子聯遇（李世榮 飾）在成親當天慘成寡婦，意外穿越到現代首爾，遇上了和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義財閥二代泰河（裴仁爀 飾）；為了達成各自的目的，二人簽下婚姻契約，展開了一段奇幻的愛情故事。



究竟為何在開播就成功留下一片好評，成功開局可以歸功於這「三大必要因素」！



1. 優秀演技：

童星出身的李世榮，被說只要拍到古裝劇就能夠必勝，回顧她過往的古裝韓劇作品：《大長今》女主幼時、《成為王的男人》女主、《衣袖紅鑲邊》女主，這三部曲可以說是讓大眾見證了她的成長史，她也從小就擁有卓越的演技，在這方面可以說是毋庸置疑。



男主裴仁爀也以《王后傘下》的世子一角讓大眾留下了印象深刻，他在現代劇暖男形象也同樣深植人心，這次與李世榮搭檔激發出了非常棒的火花，後續也值得期待。



2. 紮實劇本&精良製作：

劇情發展與原作高度還原之下，每一幕都拍出如畫般詩意的唯美場景，穿越古今的各種美感發揮的淋漓盡致，製作組從服裝到妝容都萬分講究，誠意十足！



3. 李世榮本人超有長輩緣，天生討喜受寵愛：

在好演技、好劇本的加持之下，劇情發展可嚴肅看待卻又不失爆笑幽默～不只年輕人，婆婆媽媽們也愛看！女主李世榮本人是超有長輩緣，討喜可愛的表現成為了大家想追下去的一大因素，大家是否也是為了她的表現而點開這部劇的呢？



《烈女朴氏契約結婚傳》現已在「黃Viu煲劇平台」上架，逢星期五、六晚上香港觀眾皆可免費收看這段穿越古今的精彩奇幻戀曲。



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