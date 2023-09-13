浪漫女王回歸！tvN《因為不想吃虧》申敏兒＋金永大組成「假夫妻」上演愛情喜劇！預計2024年播出

tvN新劇《因為不想吃虧》劇情描述一位因不想吃虧而舉辦假婚禮的女子「孫海英」以及一位因不想傷害別人而成了假新郎的男子「金智旭」，兩人因損益關係而成立的愛情故事即將展開。

浪漫劇女王申敏兒再度回歸小螢幕，本次在《因為不想吃虧》劇中，她將飾演一位無論在何時何地，或是對誰，任何情況下都不願意吃虧有損失的女子孫海英一角，她從小就必須與別人共享母親的愛，在戀愛中也時常讓步，在職場上也面臨著即將失去升職的機會，因此她策劃了一場假婚禮。透過《海岸村恰恰恰》中的浪漫戀情受到大家喜愛的申敏兒，將再度挑戰浪漫喜劇。



演員金永大則是飾演一位被稱為市民警察或是小區正義魔人，無法迴避就是一定會幫助他人的夜間便利商店兼職男子金智旭一角，擁有優秀的頭腦以及誠實的完美工讀生，但卻從難搞的客人孫海英這裡收到了不像話的求婚！他接受了扮演假新郎的打工機會，透過《流星》《禁婚令》挑戰不同題材的金永大，將在本次再度挑戰新的人物設定。



光是申敏兒與金永大的合作就已經令觀眾們相當期待，導演則是由通過電視原創《酒鬼都市女人們》展現風趣風格的金正植導演執導，劇本由《她的私生活》的金惠英作家完成了紮實的故事。製作組也表示，《因為不想吃虧》是一部能夠讓觀眾們輕鬆觀賞的作品，也有著令大家能夠有高度共鳴的寫實故事，是大家收看後不會感到吃虧的電視劇。《因為不想吃虧》將於2024年透過TVING以及tvN公開。



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