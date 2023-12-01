《弱美男英雄Class 1》第二季或轉至Netflix！傳wavve經營困難無力投資，招牌爆款劇也只能掰掰

今日據韓媒，去年上線的話題劇集之一《弱美男英雄Class 1》有可能更換平台製作續集，從韓國本土平台wavve轉為Netflix接手，關鍵原因就是wavve資金短缺。

據JTBC獨家報導，wavve經營困難，已經無力投資原創內容的製作。 wavve去年虧損1217億韓元，今年截至第三季度再度赤字797億，持續製作原創內容卻未能獲得足夠回報。



雖然《弱美男英雄Class 1》為wavve帶來不少流量，但捉襟見肘的內部狀況影響續集製作進度，同時Netflix亦沒有理由拒絕這一IP。 據悉wavve和製作公司經過長期討論，已基本決定將第二季轉給Netflix。

對此，Netflix保守回應成確實有在進行內部討論，但尚未做出最終決定。



《弱美男英雄Class 1》改編自同名網漫，講述表面看來柔弱的學霸模範生延時恩（朴志訓 飾）在學校內外對抗暴力的成長故事。 上線後收穫不少好評，還在第5屆亞洲內容大獎&全球OTT大獎獲得了「最佳OTT原創劇集」的榮譽。 本月1日已進行劇本圍讀，即將開始制作第二季。



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