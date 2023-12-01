《運氣好的日子》柳演錫強迫別人聽自己的犯案史還要求共同收尾！李星民成功報警竟受更大威脅！（EP.3 – 4）

[有雷] 《運氣好的日子》果然開始步入更血腥的歷程，計程車司機李星民向外求援，卻造成更多死傷。爭執之下兩人逃出車外，李星民幸運報警獲救，卻沒想到此時接到由女兒的手機打來的電話……

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司機吳澤（李星民飾）向別車求援後，想不到引來乘客金赫洙（柳演錫飾）大開殺戒，其中一人奄奄一息，吳澤為他求情，金赫洙則是要求吳澤和他一起搬動屍體，並把另一人放到計程車後車廂中帶走，金赫洙甚至還剪下一大塊吳澤的手指甲，血流如注讓吳澤痛到大叫。



一路上吳澤開車開得心驚膽顫，甚至還因為後車廂沒關好，引起了警方上前盤查。此時裝睡的金赫洙還拿出短刀威脅吳澤，於是吳澤只好謊話連篇，有驚無險地騙過了警察。金赫洙依舊不斷說著自己殺人的過程，總共殺掉的人竟是不計其數，一開始先挑選社會邊緣人，用各種方式造成他們死亡。但後來金赫洙不滿足，決心要找到能夠被人注意到的對象。



金赫洙盯上了校園內要競選學生會長的南允浩，當他發現允浩的性向是喜歡男生之後，便在校園內網站上不斷留下惡意留言，允浩原本不以為意，不過此時金赫洙更買了一個跟允浩一樣的水瓶，把自己平時吃的精神科藥物搗碎加入水中，讓允浩長期喝下這樣的水之後，開始精神不繼，甚至出現幻覺，最終母親（李姃垠飾）在家裡發現了他，已自殺身亡。



這位心碎的母親，因為得不到警方的協助，而獨自收集證據。她發現金赫洙搭乘計程車前往木浦，於是除了自己也跟隨在後以外，也通知到警方，警方也開始發現了休息站的露營車主死亡，接連一些事件都與這台計程車有關聯。但是吳澤與金赫洙卻在路上發生爭執而讓計程車開往了高速道路下的溫室，吳澤趁機逃出車外求援。



經過許多波折，吳澤的手機定位終於被員警尋獲，也來到派出所稍事休息，並且希望警方務必要抓到金赫洙，允浩的母親也在計程車墜毀的地點發現了奄奄一息的被害者，接獲消息後她趕往派出所希望與吳澤會合。但此時吳澤的手機卻響起，他看見顯示的是女兒的名字還開心地接聽了，電話那頭傳來的卻是金赫洙的聲音……女兒似乎已遭遇不測…



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