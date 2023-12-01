《歡迎回到三達里》超新奇收視率公約：池昌旭去濟州島「免費出賣眼神」，申惠善現場發號碼牌！

池昌旭的這份收視率公約讓人很想衝去濟州島啊！XD

JTBC最新周末劇《歡迎回到三達里》今日舉辦發佈會，主演池昌旭、申惠善和導演車榮勛出席。

《歡迎回到三達里》以濟州島為背景，講述漢拿山腳下「雞窩裡飛出的鳳凰」趙三達（申惠善 飾）某天栽了大跟頭一落千丈，回到故鄉和一直珍重守護那個窮山溝的趙容弼（池昌旭 飾）身邊，獲得喘息並重新尋找愛情的故事。



發佈會上被主持人朴京林問到收視率公約時，池昌旭一開始保守提議5%，但申惠善一直在旁邊說20%，池昌旭於是改口：「我決定火辣地定下20%收視公約！」



關於公約內容，池昌旭也一邊聽申惠善意見一邊說：「作為濟州島觀光商品，我會去濟州島機場免稅店販賣我的眼神，站在柑橘巧克力旁邊。 濟州島名產『趙容弼的眼神』！」朴京林感慨主持了這麼多發佈會還是頭一次聽到如此新鮮的公約XD



池昌旭說這次販賣不收費、是免費分享眼神，申惠善問：「給多少人呢？200人？」池昌旭：「200人。 」如此聽話的池昌旭讓申惠善笑到快要趴在桌子上，池昌旭也打趣說：「我是申惠善的分身。 」



朴京林問申惠善是否也要一同前往，申惠善抹著笑出來的眼淚說：「當然啦！我會在旁邊發號碼牌！」池昌旭說申惠善就是片場的快樂泉源「腦內啡」（內啡肽），看兩人的互動完全可以想像啊！



《歡迎回到三達里》將在明晚播出第一集，海外觀眾可通過Netflix收看！等不及到週六晚上啦：



▽精彩片段搶先看！男女主角從小就志向截然不同，多年後重逢更加別開生面，活脫脫一對歡喜冤家：



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