《弱美男英雄Class 1》第二季或转至Netflix！传wavve经营困难无力投资，招牌爆款剧也只能掰掰

今日据韩媒，去年上线的话题剧集之一《弱美男英雄Class 1》有可能更换平台制作续集，从韩国本土平台wavve转为Netflix接手，关键原因就是wavve资金短缺。

据JTBC独家报导，wavve经营困难，已经无力投资原创内容的制作。 wavve去年亏损1217亿韩元，今年截至第三季度再度赤字797亿，持续制作原创内容却未能获得足够回报。



虽然《弱美男英雄Class 1》为wavve带来不少流量，但捉襟见肘的内部状况影响续集制作进度，同时Netflix亦没有理由拒绝这一IP。 据悉wavve和制作公司经过长期讨论，已基本决定将第二季转给Netflix。

对此，Netflix保守回应成确实有在进行内部讨论，但尚未做出最终决定。



《弱美男英雄Class 1》改编自同名网漫，讲述表面看来柔弱的学霸模范生延时恩（朴志训 饰）在学校内外对抗暴力的成长故事。 上线后收获不少好评，还在第5届亚洲内容大奖&全球OTT大奖获得了「最佳OTT原创剧集」的荣誉。 本月1日已进行剧本围读，即将开始制作第二季。



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