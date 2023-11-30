【韓網熱帖】女生在我面前扎頭髮，是喜歡我吧！韓國女網友辣評：這就去把頭髮剃了

普信男（普普通通卻格外自信的男人的建成）的奇葩言論又多了一條。

Theqoo上有網友貼出某男網友的提問「女生在我面前扎頭髮，是喜歡我嗎」。 當網友反問「這是什麼鬼話」時，該男友反駁「補妝的話無所謂，但扎頭髮的時候會露出自己敏感的部位-腋下，如果不是喜歡的關係的話，就不會在對方面前扎頭髮」。 相關言論即刻在韓網引爆留言：

1. 嗯，那你快去告白吧，正好讓女生有結束和你見面的機會

2. 啊???你是來搞笑的嗎？

3. 反而是因為無所謂，才在你面前這樣隨便扎頭髮

4. 瘋了，我要去把頭髮全剃了

5. 哇喔，快去告白吧，快點

6. 很想知道這種男人平時腦子裡到底裝的是什麼東西，到底怎麼長大的能有這種思維

7. 求你快去告白吧，這樣女生就有機會拒絕你了

8. 無人島的男人？

9. 那你讓我們在哪兒扎頭髮

10. 現在連扎頭髮也要去衛生間了嗎

11. 她只是熱了

12. 地球會轉，那是地球喜歡你嗎？？

13. 那我剛才是在地鐵里向身邊的人告白了嗎？

14. 有些男人可能你坐在他旁邊，他都覺得你喜歡他，走在路上看一眼，他也會覺得你喜歡他，到底是為什麼啊

15. 這男的是真的有病吧？為什麼要給扎頭髮賦予其他的意思

16. 我吃飯之前一定要扎頭髮，不過我是真的很愛吃飯

17. 你別再看那些奇奇怪怪的東西了

18. 你是看了漫畫陷入妄想中了嗎？女生扎頭髮只是因為頭髮很煩，很熱，除此之外沒別的意思

19. 你的戀愛經驗都是在書上學的嗎？到底是誰告訴你的

原文： https://theqoo.net/square/3007567994

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