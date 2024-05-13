光熙耳朵一定很癢！BTOB徐恩光被說像光熙又像銀赫，東海直接叫錯名字

BTOB徐恩光才登上Super Junior厲旭的YouTube節目《人生喀擦》，日前也來到了Super Junior-D&E（東海、銀赫）的《要來這邊嗎？》，帶上隊友任炫植繼續大聊特聊。

徐恩光原本是和另個隊友李旼赫受邀，不過因為李旼赫拔了智齒臉還在腫，任炫植臨危受命代打。任炫植的出現反倒讓D&E感到相當新鮮，因為他較少單獨演出綜藝節目，自己也說緊張。徐恩光就沒人會擔心了，他開場不久就被銀赫吐槽有「節目模式」、「假面模式」，徐恩光聽了馬上放送招牌魔性笑聲自我驗證(?)。



東海甚至說恩光有光熙的影子，一開拍就會有激動聲音和誇張手勢！銀赫附和：「我和光熙的混合就是你！」恩光也同意，炫植加碼爆料成員們都叫他「假師」，假面的大師XDDD。恩光解釋對他來說有兩種世界，節目世界和其他世界，一激動起來眼睛瞪超大也被銀赫點出來：「呀，你眼睛要睜多大？」



東海接著想起恩光開場前後判若兩人，開場前對銀赫受傷的腳沒反應，開場後便積極關心，懷疑恩光開場前就已思索好「等等再說」，銀赫本人也說：「他腦海應該計畫好了，開拍後……『哎唷哥──』」恩光聽了在旁做誇張表情狂揮手臂否認，場面相當搞笑。



恩光說自己私下從未和銀赫見面過，但不知為何倍感親切，銀赫也有同感！銀赫甚至說：「奇怪的是，在節目上看到你，我都覺得在看我自己。」且提到兩人有淵源，自己和光熙結束主持《一週偶像》後，是恩光接下主持棒。兩人講一講東，海就口誤喊恩光「光熙」了XDDDD。



恩光表達和銀赫很合得來、很喜歡銀赫，銀赫大笑：「我們才見過幾次就很合？這麼喜歡嗎？」當銀赫爆料聽到恩光受訪說「想有東海般的臉」時，恩光竟說「很常聽到有人說我長得像銀赫哥」、「我也是鯷魚」，銀赫瞬間中槍但同意：「這就是為什麼我說，我和你說話總好像看到自己。」恩光：「已經體驗過了，某種程度。」銀赫秒懂爆笑，原來恩光意思是「已經有過銀赫的臉了，所以想試試看東海的臉」。



整個節目，恩光炫植和銀赫東海一見如故，不只恩光喜歡銀赫，炫植也說喜歡「東海」大海。恩光還說BTOB和Super Junior很相似、是效仿的對象，銀赫想起以前剛出道也常被說「像神話一樣的傢伙」，形成了神話、Super Junior到BTOB的「族譜」。

一些Melody、E.L.F.和&看完節目抱怨時長常太短呢！說四人化學反應很好，期待他們再相見，也有人說BTOB光請出「光植」恩光和炫植光就很搞笑、「組合絕了」。

▼完整節目（4:26恩光有假面模式和光熙很像、5:45光熙銀赫互相感到親切接著東海叫錯名、12:16族譜、15:35東海模仿昌燮恩光、22:49恩光和銀赫長很像、25:07炫植喜歡「東海」）



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