陸星材被台粉餵食到上台直呼「吃太飽」！許願成為台北101的宣傳大使〜

時隔6年，BTOB成員陸星材今日再度來台與粉絲們見面，以最新單曲《Be Somebody》拉開序幕，他也表示非常想念台灣，並且本次台灣的粉絲MELODY們也為他準備了各式各樣的美食，讓他多次在舞台上直呼「吃太飽」了！

陸星材穿上亮眼紅色皮衣外套搭配黑色緊身褲登場，為大家帶來單曲《Be Somebody》，接下來他竟是用台語跟所有粉絲們問候，「哇洗陸星材，已經6年某來台北，揪〜想你們」，雖然所有MELODY已經稱讚他可以得到100分滿分的發音，但陸星材為求完美，還是要求大家再仔細的教他台語語調，重新說了一次更有氣魄的版本。



陸星材也提到對台北有著特別的情感，因為他還記得上次來台時，正值內心與身體狀況都處於相當疲憊的時候，看見了粉絲們準備的應援影片，讓他哭得很慘。所以在本次準備海外巡迴場次的時候，陸星材也特地將台北選位首場，希望從這個充滿回憶的地點，開始他的SOLO巡迴演出。他也在舞台上不斷提到「吃太飽」，因為粉絲們送來的應援食物非常多，有著各式各樣的美食，讓他失控大吃。



身為歌手兼演員的陸星材，也透露了下半年有一些新作品在計畫中，提到想要挑戰的題材，陸星材表示自己很想要嘗試的是英雄題材，像蜘蛛人這樣的漫威英雄角色，兼具過人能力又擁有幽默的個性。而提到本次的新專輯，陸星材也提到嘗試了很多不一樣的曲風，他說就連TROT（韓國演歌）也想要嘗試，更是直接在舞台上演唱了一小段，展現相當深厚的演唱實力。



陸星材本次也以照片的方式與粉絲們分享他的近況，包含他與成員李昌燮愛犬的互動，以及在台灣吃的泡麵等等，也與粉絲們進行遊戲環節，更拿了10公斤的啞鈴展現超強臂力，一邊舉起啞鈴還能一邊演唱，讓大家覺得相當厲害。他也特別用口紅寫下了對MELODY的感謝，更在紙上留下唇印，送給幸運的粉絲。



陸星材隨後又演唱了包括《BAD》和新專輯收錄曲《The Ghost》在內的多首歌曲，而隨著見面會接近尾聲，他也與幸運粉絲進行了有趣的互動遊戲，並贈送手鍊、拍立得照片作為紀念，讓現場氣氛嗨到最高點，最後則以一首意義深遠的歌曲《漸漸》作為壓軸表演，在與粉絲們大合照留念之後，為這個難忘的夜晚畫下完美句點。



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