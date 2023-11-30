【2023 MAMA完整得獎名單】SEVENTEEN受傷隊長S.COUPS驚喜現身13人完整體領最大獎！NewJeans勇奪兩項大獎

恭喜所有得獎者！你最愛的歌手團體也獲獎了嗎？一起來看看【2023 MAMA】的完整得獎名單吧～

年度盛事【2023 MAMA】（Mnet亞洲音樂大獎／Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮今年在日本東京連兩日舉行，四項大賞獎座被HYBE包攬，第一天BTS拿下年度全球偶像獎，並錄製影像感謝粉絲支持，大勢女團NewJeans未出席典禮仍舊拿下了年度藝人獎和年度歌曲獎兩項大賞。

而SEVENTEEN則拿下了年度專輯獎並壓軸演出，腳傷恢復中的隊長S.COUPS驚喜現身，13人完整體拿下了大賞，並感謝粉絲讓他們得到這個獎，Hoshi 說：「2015年剛出道時第一次參加MAMA，沒拿到任何獎就回家了，9年後我們拿到了這個專輯大賞，真的非常高興，我想把這個榮耀獻給CARAT克拉粉絲們，真的很謝謝大家。」



SEVENTEEN 壓軸演出影片：



【2023 MAMA 完整得獎名單】



SAMSUNG Galaxy 年度專輯：SEVENTEEN《FML》（壓軸表演團體）

SAMSUNG Galaxy 年度藝人：NewJeans

SAMSUNG Galaxy 年度歌曲：NewJeans〈Ditto〉

SAMSUNG Galaxy 年度全球偶像：BTS 防彈少年團（Day.1頒發的大賞）

最佳男子團體：SEVENTEEN

最佳女子團體：NewJeans

最佳男歌手：Jimin

最佳女歌手：Jisoo

最佳男Solo舞蹈表演：柾國 Jung Kook

最佳女Solo舞蹈表演：Jisoo

最佳舞蹈表演男團：SEVENTEEN

最佳舞蹈表演女團：NewJeans

最佳音樂錄影帶：Jisoo〈Flower〉

最佳演唱組合：AKMU

最佳歌唱表演Solo：朴宰正

最受歡迎舞蹈表演團體：TREASURE、LE SSERAFIM

最受歡迎全球表演團體：ATEEZ、(G)I-DLE

最佳新人：ZEROBASEONE(ZB1)、tripleS

最佳合作：柾國 (Feat. Latto)

最佳OST：BTS〈The Planet〉

最佳Hip Hop表演：Agust D（BTS SUGA）

全球粉絲選擇獎(本賞)Worldwide Fans' Choice：SEVENTEEN、TWICE、BTS、林英雄、TXT、ATEEZ、NCT DREAM、Staykids、ENHYPEN、ZB1

最受歡迎新人：RIIZE、ZB1

最受歡迎亞洲團體：INI、Kep1er

啟發成就獎：東方神起

Galaxy Neo Flip Artist：TREASURE ​​​

最受歡迎國際藝人：YOSHIKI

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