【韓網熱帖】最近在網友之間逐漸開始有人氣的男演員！韓網友：大型犬即視感

大家看《無人島的Diva》了嗎？除了沉浸在女主角朴恩斌的非凡演技和卓越唱功里之外，他也賺足了觀眾的目光。

說的就是男主角蔡鍾協。 他於2014年先以模特身份出道，2016年開始嘗試演戲，前幾年主攻網劇，因長相與朴寶劍相似，還被叫「網劇圈朴寶劍」。 2019年末，他參演《Stove League》（金牌救援、奇蹟拍檔）的年輕投手「劉敏鎬」一角，首度參演無線電視台作品，一下子就憑借帥氣高大的外形獲得觀眾的喜歡，打開了知名度。



近幾年蔡鍾協陸續在《無法抗拒的他》、《來魔女食堂吧》、《由零開始愛上你》、《流星》等熱播劇中登場，打磨自己的演技，也逐漸獲得了更多的知名度和觀眾的喜愛。



1. 從「劉敏鎬」開始我就很喜歡他了

2. 他人氣還不錯，身材有很好，希望今後會在電視劇裡經常看見他

3. 每次看到他我都覺得他和姜勳、《Cheer Up》（青春應援）裡的金賢鎮長得很像

4. 完全就是我的理想型

5. 「劉敏鎬」的時候就覺得他很可愛，在《無人島》中真的又高又帥聲音也好聽，演技也很不錯

6. 最近非常喜歡他，希望他越來越好

7. 《無人島》讓我重新認識了他，演技真的不錯，顏值也很高，我太喜歡他了，和朴恩斌也很默契， 真的深陷於其中不可自拔，大狗狗

9. 娃娃臉，但個子卻那麼高，一定會紅的

10. 大型犬體質，太棒了

11. 他好多劇裡都是主演級，驚訝於他居然不是一夜爆紅的那種

12. 必須要紅啊，你看看他的笑容，太帥了

13. 完全就是我的菜

14. 我以為他只會演那種會笑的角色，但《無人島》裡真摯的眼神和大大咧咧的性格，演得太好了

15. 他居然是93年的，我還以為年紀會很小

16. 狗狗相太可愛了

17. 我沒看過他演戲，只在綜藝裡見過他，真的太可愛了，完全就是一隻狗狗

18. 很帥，很適合演年下男

19. 從網劇的時候就知道他，很開心他發展這麼好

20. 臉這麼青春，身材卻那麼勁爆

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