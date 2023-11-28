憑性感艷舞一夜爆紅的前女團Berry Good成員祚弦熱戀中！男方實力驚人，「富比士」榜上有名

女團Berry Good出身的女演員申知原戀情曝光，男友是一名企業家。

據韓媒報導稱，申知原的戀情始於今年初，她通過朋友的介紹結識了一位年長的企業家，隨著時間的推移兩人的感情逐漸升溫，目前已經甜蜜交往了6個月。此外，據傳男方在業界備受認可，曾榮登美國商業雜誌《Forbes》（富比士、福布斯榜）評選出的「亞洲30歲以下的前30名企業家」。對此，申知原所屬經紀公司也積極回應表示：「已經向她本人確認過了，兩人抱著好感處於互相了解的階段。 因對方並非圈內人士，擔心會造成負擔，所以一直都很小心翼翼。 」

申知原於2016年以藝名「祚弦」作為Berry Good的一員正式出道，她因出演19禁綜藝《SNL KOREA》而為整團打響知名度。 節目中祚弦身穿深V緊身上衣，搭配超短熱褲，腳踩黑絲和高跟鞋登場，性感扭動身姿，M字腿，深wave，更與一名男性熱舞，場面火辣，看得同場女嘉賓都忍不住「喔莫喔莫」大聲感嘆，撩人姿勢更是引得螢幕前的觀眾為之沸騰。 祚弦也因此一炮而紅，成為Berry Good中人氣大火的成員。

《SNL KOREA》的表演令祚弦的父親強烈反感，幸好有母親堅定的支持，最終也慢慢說服了父親。 2021年Berry Good解散後，祚弦又以本名申知原勇闖影視劇圈，陸續出演了《冬天之後是櫻花》、《反派羅曼史》、《他就是那傢伙 》、《龍屢閣：無情都市》等作品，獲得觀眾喜愛。



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