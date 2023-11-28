【韩网热帖】最近在网友之间逐渐开始有人气的男演员！韩网友：大型犬即视感

大家看《无人岛的Diva》了吗？除了沉浸在女主角朴恩斌的非凡演技和卓越唱功里之外，他也赚足了观众的目光。

说的就是男主角蔡钟协。 他於2014年先以模特身份出道，2016年开始尝试演戏，前几年主攻网剧，因长相与朴宝剑相似，还被叫「网剧圈朴宝剑」。 2019年末，他参演《Stove League》（金牌救援、奇迹拍档）的年轻投手「刘敏镐」一角，首度参演无线电视台作品，一下子就凭借帅气高大的外形获得观众的喜欢，打开了知名度。



近几年蔡钟协陆续在《无法抗拒的他》、《来魔女食堂吧》、《由零开始爱上你》、《流星》等热播剧中登场，打磨自己的演技，也逐渐获得了更多的知名度和观众的喜爱。



1. 从「刘敏镐」开始我就很喜欢他了

2. 他人气还不错，身材有很好，希望今后会在电视剧里经常看见他

3. 每次看到他我都觉得他和姜勋、《Cheer Up》（青春应援）里的金贤镇长得很像

4. 完全就是我的理想型

5. 「刘敏镐」的时候就觉得他很可爱，在《无人岛》中真的又高又帅声音也好听，演技也很不错

6. 最近非常喜欢他，希望他越来越好

7. 《无人岛》让我重新认识了他，演技真的不错，颜值也很高，我太喜欢他了，和朴恩斌也很默契， 真的深陷於其中不可自拔，大狗狗

9. 娃娃脸，但个子却那么高，一定会红的

10. 大型犬体质，太棒了

11. 他好多剧里都是主演级，惊讶於他居然不是一夜爆红的那种

12. 必须要红啊，你看看他的笑容，太帅了

13. 完全就是我的菜

14. 我以为他只会演那种会笑的角色，但《无人岛》里真挚的眼神和大大咧咧的性格，演得太好了

15. 他居然是93年的，我还以为年纪会很小

16. 狗狗相太可爱了

17. 我没看过他演戏，只在综艺里见过他，真的太可爱了，完全就是一只狗狗

18. 很帅，很适合演年下男

19. 从网剧的时候就知道他，很开心他发展这么好

20. 脸这么青春，身材却那么劲爆

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