《烈女朴氏契約結婚傳》再掀穿越熱！ 「收視女王」李世榮回歸古裝，冀延續神話

「古裝女王」李世榮的粉絲久等了，由她攜手裴仁爀主理的Viu Original原創穿越愛情韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》現已在「黃Viu煲劇平台」上架，二人將於劇中共譜一段穿梭古今的奇幻戀曲！香港觀眾可免費收看。

Viu Original原創穿越愛情韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》講述朝鮮大齡女子聯遇（李世榮 飾）在成親當天慘成寡婦，其後她與好友意外穿越到200年後的現代首爾，並遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義財閥二代泰河（裴仁爀 飾）；為了達成各自的目的，二人簽下婚姻契約，由此展開了一段奇幻的愛情故事。



時隔兩年回歸史劇

繼Viu Original原創劇《犬系戀人》和《白晝之月》先後開出紅盤後，《烈女朴氏契約結婚傳》亦正式加入戰場，劇集集輕鬆與穿越題材於一身，加上「收視女王」李世榮繼古裝神劇《衣袖紅鑲邊》後時隔兩年回歸史劇，讓觀眾格外期待！日前李世榮被問到能否延續「史劇女神」的不敗紀錄時，她大方回應：「每部作品都是第一次見到的人事物，所以不管前作怎樣，我也沒有別的想法，只會對我們這次的作品感到好奇。」



無懼和《戀人》比較

談到同時段前作《戀人》廣受好評、大結局收視還衝上12.9%，李世榮坦言不怕被比較：「《戀人》很受歡迎，收視率也很好，所以對我們起到了很大的鼓舞！《烈女朴氏契約結婚傳》和《戀人》雖然都是史劇，但是類型不同、兩者也有不同的魅力，觀看的樂趣會有些不同，希望大家也會支持我們的劇集。」她更寄望《烈女》收視能夠衝破15%，看來對劇集甚有信心！



Viu Original原創穿越喜劇《烈女朴氏契約結婚傳》逢星期五、六晚上在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看《轉角浣紗街》、《犬系戀人》、《白晝之月》、《婚禮大捷》等Viu Original原創劇。

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