【K社韓國小百科】4歲小男孩的一句「請等一下」看哭全韓國的媽媽

最近韓國一名4歲的小男生引得全網心疼，尤其是當了媽媽的觀眾們更是心痛到落淚。

韓國育兒觀察節目《近期育兒，金子一樣的我的孩子》公開了一期關於一名4歲男童的家庭故事，奶奶、爸爸、媽媽帶著兩個孩子一起生活，4歲的小男生是哥哥，因一直想要和工作了一天剛下班的爸爸、媽媽玩耍而不停鬧彆扭，最後被父母認為不聽話而被打了屁股。

當採訪中記者問到「媽媽如何呢」時，小小的他坐在椅子上默默低下了頭，雙手不知所措的握在一起，然後又抬起手來摀住眼睛和嘴巴，強忍著眼淚。 他很無奈地回答了一句「媽媽好像不喜歡我」，然後一邊捂著嘴巴，一邊抬起另一隻小手示意「請等一下」，全程低頭隱忍的模樣看得場內的嘉賓狠狠共情，忍不住也紅了眼眶。



誰也沒想到4歲的小朋友口中會說出那樣令人傷心的話語。 被育兒專家指出問題之後，小朋友和媽媽進行了交流，媽媽拉著他的手說「媽媽因為工作太累不能陪你玩要怎麼辦」，小朋友表情失落。 接著媽媽認真表示再也不會拿工作太累做藉口不陪伴他，哪怕只有5分鐘、10分鐘也會認真陪他玩耍，小男生立刻就笑開了花，完全忘記了之前才剛被媽媽打了屁股。

這一期的節目在韓國引起前所未有的關注，觀眾們看了留言表示：「哭死我了」、「小小的他捂著嘴巴說等一下的時候我的心都碎了」、「希望小朋友今後幸福」、「他看著媽媽笑起來的樣子太好哭了」、「因為喜歡媽媽而笑的樣子真的太可憐了」等。

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