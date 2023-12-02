【K社韩国小百科】4岁小男孩的一句「请等一下」看哭全韩国的妈妈

最近韩国一名4岁的小男生引得全网心疼，尤其是当了妈妈的观众们更是心痛到落泪。

韩国育儿观察节目《近期育儿，金子一样的我的孩子》公开了一期关於一名4岁男童的家庭故事，奶奶、爸爸、妈妈带著两个孩子一起生活，4岁的小男生是哥哥，因一直想要和工作了一天刚下班的爸爸、妈妈玩耍而不停闹别扭，最后被父母认为不听话而被打了屁股。

当采访中记者问到「妈妈如何呢」时，小小的他坐在椅子上默默低下了头，双手不知所措的握在一起，然后又抬起手来捂住眼睛和嘴巴，强忍著眼泪。 他很无奈地回答了一句「妈妈好像不喜欢我」，然后一边捂著嘴巴，一边抬起另一只小手示意「请等一下」，全程低头隐忍的模样看得场内的嘉宾狠狠共情，忍不住也红了眼眶。



谁也没想到4岁的小朋友口中会说出那样令人伤心的话语。 被育儿专家指出问题之后，小朋友和妈妈进行了交流，妈妈拉著他的手说「妈妈因为工作太累不能陪你玩要怎么办」，小朋友表情失落。 接著妈妈认真表示再也不会拿工作太累做藉口不陪伴他，哪怕只有5分钟、10分钟也会认真陪他玩耍，小男生立刻就笑开了花，完全忘记了之前才刚被妈妈打了屁股。

这一期的节目在韩国引起前所未有的关注，观众们看了留言表示：「哭死我了」、「小小的他捂著嘴巴说等一下的时候我的心都碎了」、「希望小朋友今后幸福」、「他看著妈妈笑起来的样子太好哭了」、「因为喜欢妈妈而笑的样子真的太可怜了」等。

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