韓網熱議「服裝搭配Sense瘋狂的女團」──VIVIZ！造型師根本遊戲玩家吧！

VIVIZ（Eunha銀河、SinB信飛、Umji嚴智）本月推出新輯《VERSUS》，先是主打〈MANIAC〉後推〈Untie〉，〈Untie〉造型頗受粉絲、網友讚賞，全因「搭配太好」！

有個專門整理GFRIEND包括VIVIZ服裝來源的IG帳號，細心的整理了VIVIZ〈Untie〉的造型單品，轉傳到知名論壇‎theqoo後引來了大批網友稱讚，因為沒想到其中有些單品風格前衛根本是「有毒Look」（독기룩，指明顯暴露女性身體的服裝），組合起來穿在VIVIZ身上卻性感與帥氣兼備。



「原來組合起來就可以了啊？有點遊戲角色的感覺」

「只看右邊的話……那種衣服……但組合起來就像是玩家穿的職業衣服」

「超級漂亮」

「集齊後就變遊戲玩家的奇蹟」

「有Sense的人看單品的眼光好像不一樣……真不知道誰會穿那些，原來是這樣穿的」

「選了怪東西卻搭出超帥超美的樣子，搭配天才嗎」

「原來有毒Look要層層穿搭啊，我還想說那到底要怎麼穿」

「那種衣服改造一下竟然就變成偶像團體的衣服了！每次都覺得神奇」

「搭配絕了，像遊戲角色一樣，真是的」

VIVIZ新輯《VERSUS》意思是「相對」，傳達出VIVIZ在「他人創造的幻想世界」和「自我創造的世界」中苦惱和找尋答案，在美麗但危險、艱難但幸福的瞬間做出選擇和決定，讓人重新思考真正想要的東西。專輯主視覺採用「像素」、「網頁」為元素，〈Untie〉成員們如遊戲角色的裝扮相當呼應。



最後就看看〈Untie〉原MV和舞台吧！



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