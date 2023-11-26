韓好評原創音樂劇《Volume Up》首次移師海外來台公演！UP10TION李歡喜&李東烈及演員裵起成、政模等來台首公開露面，先參與愛心活動

在韓國創下99%的觀看滿意度的原創音樂劇《Volume Up》 於24日起至26日首次將豪華陣容移師海外，一連三天在三創文化園區5樓Clapper Studio進行演出；演員則是由南韓偶像團體UP10TION及選秀節目《BOYS PLANET》出身的李歡喜、李東烈以及知名歌手兼音樂劇演員裵起成、政模等組成，預期將與台灣劇迷們一起度過美好的周末。

原創音樂劇《Volume Up》（24日）舉行彩排記者會，主要演員李歡喜、李東烈、裵起成、政模、孫YE SEUL等一字排開與媒體分享來台喜悅，演員李歡喜、李東烈也招集了所有演員，一起捐出私人物品義賣做公益，幫助紅心字會弱勢家庭兒童募集營養餐費，李歡喜、李東烈表示：上次來台剛下飛機就去參加了紅心字會的公益活動，當時也有捐東西，感覺很榮幸，能夠透過影響力去幫助有需要的人，這是很幸福的事情；所以這回，我們就主動提出，要大家一起捐東西之外，還可以邀請這些弱勢家庭們可以到現場看音樂劇表演，讓大家都能一起享受這場盛宴。



音樂劇《Volume Up》故事從名為Volume的live bar展開，恩秀(李歡喜、李東烈 飾)是一名擁有超強歌唱實力，卻因為種種原因而無法唱歌表演的工讀生，彩恩(孫YE SEUL飾)則是一位原本主修古典樂，卻為了夢想而出走的學生， 艾奐想(裵起成 飾) 是一位溫暖的社長，創立了 live bar， 政模則飾演幽默風趣的帥氣吉他手TOMMY。全場以LIVE BAND的形式演出，演員皆親自演奏樂器，看劇的同時還能享受如現場樂團表演一般的臨場感，雙重享受讓此劇在韓國演出時好評滿滿。





《Volume Up》 由近期在熱播綜藝<快遞在蒙古蒙古>活躍的韓國全方位藝人洪庚旻 (另譯：洪京民) 創作，劇中透過聚集在名為 的live bar中的不得志音樂人，展現了溫暖又有趣的故事，精彩的音樂演出，加上演員們附有感染力的演技，即使是平常不常觀賞音樂劇的觀眾也都能徹底地融入劇情中，有夢想成真的感動、有緬懷過去的淚水、有青春爛漫的笑容，跟著演員們一起歡笑流淚，享受歌聲的同時，也能帶給心裡一點的慰藉。





此次表演主辦單位也為了能讓劇迷留下滿滿的回憶，除了演出時搭配中文字幕讓觀眾能更加投入外，還推出多項周邊商品與演後特別活動，讓觀眾們在享受音樂劇的同時，還能一睹演員們的風采。



韓國原創音樂劇《VOLUME UP》

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