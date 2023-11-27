2PM玉澤演原來超討厭比心，全靠粉絲這句話點醒！如今變「全自動機器人」

玉澤演變全自動式「飯撒」（Fan Servive音譯）原來是這個原因！

前段時間，玉澤演在粉絲會上與粉絲互動的影片火爆SNS，每秒都在換動作，速度超驚人，被粉絲們調侃是「全自動飯撒機器人」。 玉澤演袒露是粉絲讓他變成了「機器人」。

前段時間，玉澤演做客了歌手白智英的YouTube節目「Baek Z Young」，聊天途中他提到了飯撒的事情，透露：「開粉絲會的時候，偶爾會有粉絲要求我做一些年輕偶像們會做的動作，我年輕的時候比心動作還很簡單，現在有什麼熊熊比心、臉頰比心...等等，其實我真的很討厭做這些。 」

然而疫情期間，2PM發行新專輯之後，玉澤演的想法產生了巨大的變化。 當時舉辦了一場線上粉絲會，「粉絲們會要求你做些什麼，我就說沒辦法做，一位粉絲就說『歐巴，我們可是花了錢的』，我當時就覺得她們為了見我要花很多錢吧，之後她們讓我比心我就會照做，心情也變得輕鬆了，比個心又沒什麼關係。 」聽到這裡，白智英也說道：「值得我學習，我從來不做我討厭的事情。 」稱讚玉澤演想法的改變很有道理。

得知這一事情的粉絲和網友們表示：「其實弄不好就會被罵態度差，他當場就能改正，真的很敬業」、「想起有位網友說她去粉絲會，就聽到本命說了一句『哦，真的嗎』」、「真的能感受到他把粉絲的話聽進去了」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞