韩好评原创音乐剧《Volume Up》首次移师海外来台公演！UP10TION李欢喜&李东烈及演员裵起成、政模等来台首公开露面，先参与爱心活动

在韩国创下99%的观看满意度的原创音乐剧《Volume Up》 於24日起至26日首次将豪华阵容移师海外，一连三天在三创文化园区5楼Clapper Studio进行演出；演员则是由南韩偶像团体UP10TION及选秀节目《BOYS PLANET》出身的李欢喜、李东烈以及知名歌手兼音乐剧演员裵起成、政模等组成，预期将与台湾剧迷们一起度过美好的周末。

原创音乐剧《Volume Up》（24日）举行彩排记者会，主要演员李欢喜、李东烈、裵起成、政模、孙YE SEUL等一字排开与媒体分享来台喜悦，演员李欢喜、李东烈也招集了所有演员，一起捐出私人物品义卖做公益，帮助红心字会弱势家庭儿童募集营养餐费，李欢喜、李东烈表示：上次来台刚下飞机就去参加了红心字会的公益活动，当时也有捐东西，感觉很荣幸，能够透过影响力去帮助有需要的人，这是很幸福的事情；所以这回，我们就主动提出，要大家一起捐东西之外，还可以邀请这些弱势家庭们可以到现场看音乐剧表演，让大家都能一起享受这场盛宴。



音乐剧《Volume Up》故事从名为Volume的live bar展开，恩秀(李欢喜、李东烈 饰)是一名拥有超强歌唱实力，却因为种种原因而无法唱歌表演的工读生，彩恩(孙YE SEUL饰)则是一位原本主修古典乐，却为了梦想而出走的学生， 艾奂想(裵起成 饰) 是一位温暖的社长，创立了 live bar， 政模则饰演幽默风趣的帅气吉他手TOMMY。全场以LIVE BAND的形式演出，演员皆亲自演奏乐器，看剧的同时还能享受如现场乐团表演一般的临场感，双重享受让此剧在韩国演出时好评满满。





《Volume Up》 由近期在热播综艺<快递在蒙古蒙古>活跃的韩国全方位艺人洪庚旻 (另译：洪京民) 创作，剧中透过聚集在名为 的live bar中的不得志音乐人，展现了温暖又有趣的故事，精彩的音乐演出，加上演员们附有感染力的演技，即使是平常不常观赏音乐剧的观众也都能彻底地融入剧情中，有梦想成真的感动、有缅怀过去的泪水、有青春烂漫的笑容，跟著演员们一起欢笑流泪，享受歌声的同时，也能带给心里一点的慰藉。





此次表演主办单位也为了能让剧迷留下满满的回忆，除了演出时搭配中文字幕让观众能更加投入外，还推出多项周边商品与演后特别活动，让观众们在享受音乐剧的同时，还能一睹演员们的风采。



韩国原创音乐剧《VOLUME UP》

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