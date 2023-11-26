【K社韓國小百科】長羽絨服徹底退流行！曾風靡全韓人手一件，如今再穿當心被嘲「羽絨服乞丐」

流行這件事實在是太無情了！

還記得有段時間韓國非常流行長款羽絨服，尤其全身黑色、長度快要蓋到腳踝的款式，韓國街頭幾乎人手一件。 最開始這種羽絨服是運動員和藝人在戶外等待時的愛用款，畢竟從頭包到腳，在動輒零下的韓國冬季非常實用。 2017年平昌冬季奧運會主辦方推出15萬韓元超低價限定款，隨後許多運動品牌也跟進，立即在追星族和學生黨裡引起流行。



當時很多明星如防彈少年團、孔劉、柳俊烈等都拍過代言寫真：







偶像上班路和機場秀幾乎成為長羽絨外套專場：





Super Junior甚至曾上電視購物台親自促銷：



然而僅僅過了2年，長羽絨服就過時了... 從2019年起，時尚風向大轉彎開始流行短款，直到今年仍是短款的天下，車銀優、全昭彌、孫娜恩、金妍兒等等拍的最新廣告無一例外全都是短款。 而仍舊堅持穿長款的人，很抱歉，就會被默認為沒錢買新款的窮人。尤其在時尚敏銳度較高的學生族群裡，分分鐘被酸「長羽絨服乞丐」！





其實學生族遠不止「以衣取人」，還會根據居住環境、父母收入等把同學劃分三六九等，例如「月乞丐（住月租房的乞丐）」、「傳乞丐（住傳貰房的乞丐）」、「二百蟲（月收入不到200萬的人）」等，不過這就是另一個話題啦。





2021年韓國某媒體根據輿論對不同消費人群做了畫像：穿短款羽絨服、用iPhone手機的是青春學生，穿長款羽絨服、用Android手機的則是老氣的汝矣島上班族。



아무리 그래도 이런 기사는 좀. 쓰지 말죠. 그림까지 그려가며..이런 편 나누기는 유머게시판에나 올라가야지. 한국경제지에 실릴 내용은 아니자나요.

(신문명. 기자명은 가렸습니다) pic.twitter.com/GRmNRyOPZ0 — 케이죠 (@ArtKG5) November 19, 2023

不過有趣的是，雖然報導本意是說MZ世代年輕人早已擁抱新流行、只有上班族還停留在舊款式，但很多網友表達了不同意見：長羽絨服貴到爆、預算不夠根本買不起，而且汝矣島上班族才不是隨便誰都能當，反而比較羨慕呢XD

韓國有句話叫做「冬天是貧窮無處可藏的季節」，因為冬季衣物最注重功能和品質，一眼就能看出穿著者的經濟狀態。 隨著羽絨服的流行趨勢徹底從長款變成短款，似乎令這句話又有了新的解讀方式呢。 （苦笑）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞