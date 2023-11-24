年終盤點！2023年收視率最高10部韓劇出爐，冠軍已被敲碗出第三集！

眼看11月將近尾聲，差不多可以回顧下今年收視率最高的韓劇都有哪些！很好奇下個月還會不會出現變數，比如像去年一樣突然衝出《財閥家的小兒子》這樣的黑馬呢XD

*收視率皆以尼爾森全國收視率為準：

2023年度最高收視率韓劇第10名：SBS金土劇《惡鬼》（11.2%）



2023年度最高收視率韓劇第9名：SBS金土劇《權貴復仇》（11.4%）



2023年度最高收視率韓劇第8名：JTBC水木劇《壞媽媽》（12.032%）



2023年度最高收視率韓劇第7名：MBC金土劇《戀人》（12.9%）



2023年度最高收視率韓劇第6名：JTBC週末劇《歡迎來到王之國》（13.789%）



2023年度最高收視率韓劇第5名：JTBC週末劇《代理公司》（16.044%）



2023年度最高收視率韓劇第4名：SBS金土劇《浪漫醫生金師傅3》（16.8%）



2023年度最高收視率韓劇第3名：tvN週末劇《浪漫速成班》（17.038%）



2023年度最高收視率韓劇第2名：JTBC周末劇《車貞淑醫生》（18.546%）



2023年度最高收視率韓劇第1名：SBS金土劇《模範計程車2（模範的士2）》（21.0%）



2022年的「收視率最高韓劇List」可以點這裡前往複習哦！去年的冠軍是12月才衝出來，而今年接下來也有好幾部備受矚目的作品準備播出，例如《歡迎來到三達里》《Maestra》《沙之花也有春天》《我的Happy End》，不知年底之前這份名單還會不會有變動呢？一起拭目以待吧！

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