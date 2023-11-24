年终盘点！2023年收视率最高10部韩剧出炉，冠军已被敲碗出第三集！

眼看11月将近尾声，差不多可以回顾下今年收视率最高的韩剧都有哪些！很好奇下个月还会不会出现变数，比如像去年一样突然冲出《财阀家的小儿子》这样的黑马呢XD

*收视率皆以尼尔森全国收视率为准：

2023年度最高收视率韩剧第10名：SBS金土剧《恶鬼》（11.2%）



2023年度最高收视率韩剧第9名：SBS金土剧《权贵复仇》（11.4%）



2023年度最高收视率韩剧第8名：JTBC水木剧《坏妈妈》（12.032%）



2023年度最高收视率韩剧第7名：MBC金土剧《恋人》（12.9%）



2023年度最高收视率韩剧第6名：JTBC周末剧《欢迎来到王之国》（13.789%）



2023年度最高收视率韩剧第5名：JTBC周末剧《代理公司》（16.044%）



2023年度最高收视率韩剧第4名：SBS金土剧《浪漫医生金师傅3》（16.8%）



2023年度最高收视率韩剧第3名：tvN周末剧《浪漫速成班》（17.038%）



2023年度最高收视率韩剧第2名：JTBC周末剧《车贞淑医生》（18.546%）



2023年度最高收视率韩剧第1名：SBS金土剧《模范计程车2（模范的士2）》（21.0%）



2022年的「收视率最高韩剧List」可以点这里前往复习哦！去年的冠军是12月才冲出来，而今年接下来也有好几部备受瞩目的作品准备播出，例如《欢迎来到三达里》《Maestra》《沙之花也有春天》《我的Happy End》，不知年底之前这份名单还会不会有变动呢？一起拭目以待吧！

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻