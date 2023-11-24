繼《鳴梁：怒海交鋒》《韓山島海戰》後，李舜臣將軍三部曲最終章《露梁：死亡之海》即將公開！

電影《露梁：死亡之海》屬於韓國戰爭大片，劇情描述壬辰倭亂爆發7年之後，李舜臣將軍為了徹底殲滅試圖從朝鮮撤退的倭軍，而展開一場最後的精采戰鬥。

劇組公開了大韓民國首部以李舜臣將軍為題的三部曲電影，《鳴梁：怒海交鋒》《韓山島海戰》以及即將上映的《露梁：死亡之海》，歷經10年來的大長征旅途的畫面，終於要在最終章畫下句點。改變了韓國命運的偉大將軍李舜臣，在不同的時期有著不一樣的謀略，不變的是他的領袖風範，隨著影片的公開，也讓觀眾們瞬間感受到戰爭的磅礡氣勢。



金韓民導演從《鳴梁：怒海交鋒》到《韓山島海戰》，到最近即將上映的《露梁：死亡之海》，包含準備時期花了10年的時間，終於完成了一整個李舜臣將軍的系列作品，以三位不同的演員崔岷植、朴海日以及金倫奭分別詮釋不同時期的李舜臣大將軍。而即將上演的最終章《露梁：死亡之海》也將是這趟旅程的最高峰，值得大家期待。



《鳴梁：怒海交鋒》時期的李舜臣由國寶演員崔岷植飾演，他是一位驍勇善戰的「勇將」，而《韓山島海戰》中的李舜臣則是比較年輕，由朴海日飾演，是一位以臨危不亂展現謀略智慧的「賢將」。《露梁：死亡之海》中的金倫奭將呈現李舜臣的哪一種面貌？新作中預告了想要活著回國的倭軍以及想要徹底結束戰爭的李舜臣，再加上明朝也來參一腳，將呈現一共出動超過1000艘海上戰艦的大規模歷史性戰役，規模比前作更為盛大。



李舜臣將軍最終章《露梁：死亡之海》將於12月20日在韓上映，台灣也將於近期正式上映。



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