Viu TV 翻拍大熱韓劇《社內相親》

韓劇《社內相親》以安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅為主演，於2022年成為韓國收視率最高的前十名劇集之一，排名第八。由ViuTV翻拍的香港版《社內相親》找來MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）、陳漢娜和沈殷怡（Shirley）擔任主演，11月27日起晚上9:30播出。

韓國版《社內相親》

原韓國版的《社內相親》是根據Kakao Page連載的同名漫畫改編而來，而這個漫畫又是根據同名小說改編的。故事講述了一個擁有超群外貌、聰明才智和巨大財富的財閥三世公司代表姜泰武（由安孝燮飾演），以及意外與他相親的公司職員申夏莉（由金世正飾演）之間的浪漫愛情故事。



Viu TV 港版《社內相親》

孫賀利（由陳漢娜 飾演）冒充她的好友陳映書（由沈殷怡 飾演）參加相親，打算吓跑對方。但沒想到相親對象竟然是孫賀利所在公司的新任CEO姜泰武（由盧瀚霆 飾演）。然而，真正的陳映書和姜泰武的秘書章成勳Alfred（由呂爵安 飾演）之間發生了一些意外事件，讓姜泰武知道了真相！為了不讓姜泰武發現她是公司員工，孫賀利只好使用假名「孫美玲」開展雙重身份的生活，結果整個計劃出了大差錯⋯⋯



《社內相親》宣傳影片



韓國版和香港版的演員對照

財閥三世 姜泰武（安孝燮 ➝ 盧瀚霆 Anson Lo）

天才職員 孫賀利（金世正 ➝ 陳漢娜）

姜泰武秘書 章成勳（金旻奎 ➝ 呂爵安 Edan）

會長獨生女 陳映書（薛仁雅 ➝ 沈殷怡）

☞《社內相親》於11月27日起，每週一至週五晚上9:30在ViuTV播出。全劇一共有15集。大家不要錯過！

《社內相親》播出之際，有Fans為劇集應援正；Anson Lo 盧瀚霆國際後援會於11月24日開始，港九及新界區20個指定巴士站設有燈箱廣告。大家經過可以去打卡。



另外Edan亦唱出劇集歌曲《你的黑馬》，11月23日已在各大音樂平台上架。



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