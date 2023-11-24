继《鸣梁：怒海交锋》《韩山岛海战》后，李舜臣将军三部曲最终章《露梁：死亡之海》即将公开！

电影《露梁：死亡之海》属於韩国战争大片，剧情描述壬辰倭乱爆发7年之后，李舜臣将军为了彻底歼灭试图从朝鲜撤退的倭军，而展开一场最后的精采战斗。

剧组公开了大韩民国首部以李舜臣将军为题的三部曲电影，《鸣梁：怒海交锋》《韩山岛海战》以及即将上映的《露梁：死亡之海》，历经10年来的大长征旅途的画面，终於要在最终章画下句点。改变了韩国命运的伟大将军李舜臣，在不同的时期有著不一样的谋略，不变的是他的领袖风范，随著影片的公开，也让观众们瞬间感受到战争的磅礴气势。



金韩民导演从《鸣梁：怒海交锋》到《韩山岛海战》，到最近即将上映的《露梁：死亡之海》，包含准备时期花了10年的时间，终於完成了一整个李舜臣将军的系列作品，以三位不同的演员崔岷植、朴海日以及金伦奭分别诠释不同时期的李舜臣大将军。而即将上演的最终章《露梁：死亡之海》也将是这趟旅程的最高峰，值得大家期待。



《鸣梁：怒海交锋》时期的李舜臣由国宝演员崔岷植饰演，他是一位骁勇善战的「勇将」，而《韩山岛海战》中的李舜臣则是比较年轻，由朴海日饰演，是一位以临危不乱展现谋略智慧的「贤将」。《露梁：死亡之海》中的金伦奭将呈现李舜臣的哪一种面貌？新作中预告了想要活著回国的倭军以及想要彻底结束战争的李舜臣，再加上明朝也来参一脚，将呈现一共出动超过1000艘海上战舰的大规模历史性战役，规模比前作更为盛大。



李舜臣将军最终章《露梁：死亡之海》将於12月20日在韩上映，台湾也将於近期正式上映。



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