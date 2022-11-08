《第43屆青龍電影獎》入圍名單完整公開！《分手的決心》《韓山島海戰》《獵首密令》均入圍多項角逐

韓國電影節的盛事之一《第43屆青龍電影獎》即將於11月25日舉辦頒獎典禮，今日也公開了完整的入圍名單。今年在全球各大電影節大放異彩的電影《分手的決心》依舊是風光入圍最多項目。

《第43屆青龍電影獎》集結了專業領域專家的投票與網友投票的結果，選出了各領域的最終入圍名單。本次發表的最佳候選作品以及候選者，除了最多觀眾與人氣獎以外，還有最佳作品獎、最佳導演獎、最佳新人導演獎、最佳男/女主角獎、最佳男/女配角獎、最佳男/女新人獎、最佳攝影燈光獎、最佳劇本獎、最佳音樂獎、最佳美術獎、最佳剪接編輯獎、最佳技術獎等共15個獎項。入圍名單也在今日揭曉。



入圍了今年最優秀的韓國電影作品就包含了《嬰兒轉運站》、《王者製造》、《韓山島海戰》、《獵首密令》、《分手的決心》五部作品角逐。其中《分手的決心》更是一口氣入圍了13項，《韓山島海戰》、《獵首密令》也各自入圍了有10項之多，《嬰兒轉運站》、《王者製造》則是各入圍7項。



影帝獎項將由《分手的決心》朴海日、《王者製造》薛景求、《嬰兒轉運站》宋康昊、《緊急迫降》李秉憲、《獵首密令》鄭雨盛五人展開激烈競爭。影后的入圍者則是包含了《極速快遞》朴素丹、《人生真美麗》廉晶雅、《機密同盟2》潤娥、《死亡預報》千玗嬉以及《分手的決心》湯唯。





最佳男配角入圍的有《分手的決心》高庚杓、《機密同盟2》丹尼爾海尼、《犯罪都市2》朴智煥、《韓山島海戰》卞約漢、《緊急迫降》任時完。最佳女配角入圍的有《緊急迫降》金素珍、《魔女2另一個她》徐恩秀、《作家我就爛》吳娜拉、《分手的決心》李貞賢、《獵首密令》田慧振。





大家所關注的最佳男子新人獎，則是包含了《奇怪的數學家》金東輝、《作家我就爛》無真星、《行動代號：狼狩獵》徐仁國、《人生真美麗》邕聖祐、《韓山島海戰》李瑞俊五人入圍。最佳女子新人獎入圍的有《獵首密令》高允貞、《分手的決心》金申英、《推土機上的少女》金惠奫、《魔女2另一個她》申詩雅以及《嬰兒轉運站》IU李知恩。





完整名單公開如下：

最佳電影作品獎：《嬰兒轉運站》、《王者製造》、《韓山島海戰》、《獵首密令》、《分手的決心》

最佳導演獎：《嬰兒轉運站》是枝裕和、《韓山島海戰》金漢民、《分手的決心》朴贊郁、《王者製造》邊成鉉、《緊急迫降》韓在林

最佳新人導演獎：《推土機上的少女》朴義雄、《犯罪都市2》李相龍、《獵首密令》李政宰、《死亡預報》鄭智研、《作家我就爛》趙恩智

最佳男主角獎：《分手的決心》朴海日、《王者製造》薛景求、《嬰兒轉運站》宋康昊、《緊急迫降》李秉憲、《獵首密令》鄭雨盛

最佳女主角獎：《極速快遞》朴素丹、《人生真美麗》廉晶雅、《機密同盟2》林潤娥、《死亡預報》千玗嬉、《分手的決心》湯唯

最佳男配角獎：《分手的決心》高庚杓、《機密同盟2》丹尼爾海尼、《犯罪都市2》朴智煥、《韓山島海戰》卞約漢、《緊急迫降》任時完

最佳女配角獎：《緊急迫降》金素珍、《魔女2另一個她》徐恩秀、《作家我就爛》吳娜拉、《分手的決心》李貞賢、《獵首密令》田慧振

最佳男子新人獎：《奇怪的數學家》金東輝、《作家我就爛》無真星、《行動代號：狼狩獵》徐仁國、《人生真美麗》邕聖祐、《韓山島海戰》李瑞俊

最佳女子新人獎：《獵首密令》高允貞、《分手的決心》金申英、《推土機上的少女》金惠奫、《魔女2另一個她》申詩雅、《嬰兒轉運站》IU李知恩

最佳攝影燈光獎：《嬰兒轉運站》、《王者製造》、《韓山島海戰》、《獵首密令》、《分手的決心》

最佳劇本獎：《嬰兒轉運站》、《王者製造》、《韓山島海戰》、《獵首密令》、《分手的決心》

最佳音樂獎：《嬰兒轉運站》、《人生真美麗》、《韓山島海戰》、《獵首密令》、《分手的決心》

最佳美術獎：《人生真美麗》、《王者製造》、《韓山島海戰》、《獵首密令》、《分手的決心》

最佳編輯剪接獎：《犯罪都市2》、《王者製造》、《韓山島海戰》、《獵首密令》、《分手的決心》

最佳技術獎：《犯罪都市2》武術動作、《緊急迫降》VFX視覺效果、《外星＋人》VFX視覺效果、《韓山島海戰》VFX視覺效果、《分手的決心》服裝意象

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