Viu TV 翻拍大热韩剧《社内相亲》

韩剧《社内相亲》以安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅为主演，於2022年成为韩国收视率最高的前十名剧集之一，排名第八。由ViuTV翻拍的香港版《社内相亲》找来MIRROR成员Edan（吕爵安）、Anson Lo（卢瀚霆）、陈汉娜和沈殷怡（Shirley）担任主演，11月27日起晚上9:30播出。

韩国版《社内相亲》

原韩国版的《社内相亲》是根据Kakao Page连载的同名漫画改编而来，而这个漫画又是根据同名小说改编的。故事讲述了一个拥有超群外貌、聪明才智和巨大财富的财阀三世公司代表姜泰武（由安孝燮饰演），以及意外与他相亲的公司职员申夏莉（由金世正饰演）之间的浪漫爱情故事。



Viu TV 港版《社内相亲》

孙贺利（由陈汉娜 饰演）冒充她的好友陈映书（由沈殷怡 饰演）参加相亲，打算吓跑对方。但没想到相亲对象竟然是孙贺利所在公司的新任CEO姜泰武（由卢瀚霆 饰演）。然而，真正的陈映书和姜泰武的秘书章成勋Alfred（由吕爵安 饰演）之间发生了一些意外事件，让姜泰武知道了真相！为了不让姜泰武发现她是公司员工，孙贺利只好使用假名「孙美玲」开展双重身份的生活，结果整个计划出了大差错⋯⋯



《社内相亲》宣传影片



韩国版和香港版的演员对照

财阀三世 姜泰武（安孝燮 ➝ 卢瀚霆 Anson Lo）

天才职员 孙贺利（金世正 ➝ 陈汉娜）

姜泰武秘书 章成勋（金旻奎 ➝ 吕爵安 Edan）

会长独生女 陈映书（薛仁雅 ➝ 沈殷怡）

☞《社内相亲》於11月27日起，每周一至周五晚上9:30在ViuTV播出。全剧一共有15集。大家不要错过！

《社内相亲》播出之际，有Fans为剧集应援正；Anson Lo 卢瀚霆国际后援会於11月24日开始，港九及新界区20个指定巴士站设有灯箱广告。大家经过可以去打卡。



另外Edan亦唱出剧集歌曲《你的黑马》，11月23日已在各大音乐平台上架。



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