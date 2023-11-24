「我不是YouTuber！」李棟旭粉絲熱情投票《藉口罷了》年度大賞，遭本尊勸阻：「不要用媽媽帳戶啊！」

拜託粉絲投票的明星見過很多，極力勸阻粉絲、叫大家「不要投票」的明星還真是不太常見啊XDD

由劉在錫挑大樑的網路談話節目《藉口罷了》本月17日迎來開播一周年，為回報觀眾厚愛決定舉辦年終頒獎禮「第一屆藉口罷了頒獎禮」，請網友投票選出三項大獎：大賞、作品賞、人氣明星賞。 其中大賞標準是出演超過3次、與劉在錫互動默契、宣傳頻道有功，列出了6位候選人：南昶熙、宋恩伊、李棟旭、曹世鎬、朱宇宰、池錫辰。



不過，本職演員的李棟旭似乎對於過度參與YouTube持一定的質疑態度，之前就曾開玩笑吐槽現在大家見到他時都不說「我看了你的作品」，而是說「看了你的YouTube」XD之前劉在錫在節目中預告要做年終頒獎禮並邀請李棟旭出席，李棟旭立即苦著臉說：「我說過不會去啦！」



不過李棟旭粉絲似乎並不這樣想XD近日一位粉絲參加李棟旭新片《單身首爾》試映會剛好遇到劉在錫，就當面拜託頒獎給李棟旭，可惜劉在錫表示並不是他頒獎。 粉絲隨後將這件事通過Bubble告訴李棟旭，李棟旭大為震驚：「哦哦哦？？kkk真的拜託劉大神了嗎？kkk大家請安靜一點啊... ㅠㅠㅠ」



這次投票是通過Google賬戶進行，李棟旭連連勸阻大家不要投票，中途還因為自動翻譯服務搞出烏龍：「怎麼連媽媽的賬戶都用上了！不是，海外粉絲啊~不是媽媽的戶頭，Papago（*翻譯服務）給我好好工作啦~戶頭不可以，不是那個... 全面混亂起來了... kkk」

不過嘴硬心軟的李棟旭最後還是表達感謝：「安靜些... kkk真的很感謝~努力幫我投票吧。 昨天有粉絲拿著燈牌『今天來Bubble吧』，但昨天太忙沒來成，所以今天來啦~」



來看看目前YouTube留言區的呼聲，雖然李棟旭一副不情願的樣子，但他的呼聲還是最高：「想看李棟旭一邊不情願地碎碎唸一邊來領獎的樣子」「南罙一邊來領獎的樣子」「南唸一邊來領獎的樣子」「南缧熙值得大賞！堪稱南昶熙的再發現」「是不是應該給李光洙一個『提及』獎，本人只出演一次卻不斷被其他嘉賓提及，幾乎變成名譽會員kkk」「 李棟旭一定會拿大賞，等著出演下一期《藉口罷了》吧kkk」



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