【韓網熱帖】住在韓國的日本人：「一大早聽到印度音樂？」

日本網友在X（前Twitter）發帖稱：「一大早就聽到好像印度音樂的聲音，心想發生什麼事？原來是搬家用的梯子正在展開的聲音...」



很快有網友配上印度風情的節拍，聽起來更像印度音樂了XD



韓國網友評論：

1. 一點開影片就笑噴了kkk

2. 旋律不錯耶？

3. 怎麼有點像太平簫？kkkk好像《大吹打》MV開頭的聲音



4. 我懂我懂，這個前奏之後就是非常開心熱鬧的音樂，然後開始跳舞kkk

5. 哎？感覺會有50名穿著華麗的舞者從四面八方跑出來

6. 感覺會突然出現接拍，然後Stray Kids或NCT出來跳舞



7. 好像韓國日本印度微妙混合在一起的咖喱

8. 感覺會有眼鏡蛇鑽出來kkk

9. 那個梯子就是正在升天的眼鏡蛇吧kkk

10. kkk好像紀錄片的開頭，配合這樣的旁白：「韓國人搬家時會獻上祭品舉辦儀式」kkk

11. 好好笑kkk感覺是橫穿沙漠的紀錄片離會聽到的音樂

12. 完全就是外國傳統音樂啊kkk

13. 來到了K-POP的國家，卻從一大早就聽到印度音樂，應該覺得很驚慌吧kkk

出處：https：//theqoo.net/hot/3011627547

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