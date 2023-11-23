【韓網熱帖】住在韓國的日本人：「一大早聽到印度音樂？」

日本網友在X（前Twitter）發帖稱：「一大早就聽到好像印度音樂的聲音，心想發生什麼事？原來是搬家用的梯子正在展開的聲音...」
朝っぱらからインド音楽みたいな音が聞こえてきて何事かと思ったら、引っ越し用のはしごが伸びていく音だった… pic.twitter.com/vblaCPtP2P— 藤田麗子 (@ori335511) November 22, 2023
很快有網友配上印度風情的節拍，聽起來更像印度音樂了XD
さらにインドっぽくしてみました https://t.co/rnXGqtUdjs pic.twitter.com/c1pgUSe7MP— 高林治紀(@numerous_music) November 23, 2023
韓國網友評論：
1. 一點開影片就笑噴了kkk
2. 旋律不錯耶？
3. 怎麼有點像太平簫？kkkk好像《大吹打》MV開頭的聲音
4. 我懂我懂，這個前奏之後就是非常開心熱鬧的音樂，然後開始跳舞kkk
5. 哎？感覺會有50名穿著華麗的舞者從四面八方跑出來
6. 感覺會突然出現接拍，然後Stray Kids或NCT出來跳舞
7. 好像韓國日本印度微妙混合在一起的咖喱
8. 感覺會有眼鏡蛇鑽出來kkk
9. 那個梯子就是正在升天的眼鏡蛇吧kkk
10. kkk好像紀錄片的開頭，配合這樣的旁白：「韓國人搬家時會獻上祭品舉辦儀式」kkk
11. 好好笑kkk感覺是橫穿沙漠的紀錄片離會聽到的音樂
12. 完全就是外國傳統音樂啊kkk
13. 來到了K-POP的國家，卻從一大早就聽到印度音樂，應該覺得很驚慌吧kkk
出處：https：//theqoo.net/hot/3011627547
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