D社獨家：警調查李善均&GD皆因聽信女室長一面之詞，挖到頭竟是「心機自作劇」和「炫耀」

今日韓媒Dispatch獨家報導了演員李善均和歌手GD（G-Dragon，權志龍）因江南花柳界女室長的口供而捲入吸毒嫌疑的過程，讓大眾對事件始末有了更清晰的了解。

據D社，女室長K某並非那家聲色場所的老闆娘，而是在中層管理其他女工作者和接待客人，也就是「次級媽媽桑」。 K某有至少5次吸毒相關前科，今年8月和花柳界妹妹一起吸毒時被對方前男友發現，前男友揚言要向警方告發。 K某試圖花錢封口但沒能籌到錢，9月12日該男舉報K某後發簡訊給她索要1億韓元，揚言「晚一點就要加一千萬」。

勒索李善均

9月14日K某給李善均發簡訊，稱自己Apple watch被駭，駭客24小時監聽她和李善均對話、以曝光吸毒為要挾索要3億韓元。 K某向李善均強調一旦曝光給媒體就完了，自己這週就會去自首並把手機交給警方做調查，還在對話中刻意提到2種毒品的關鍵詞：「我跟朋友交談時提到歐巴吸食K他命和大麻的事，朋友說第一次聽說。 」

李善均隨即拉黑K某，拜託朋友（介紹李善均去該店的事業家）代為出面向K某轉賬3億，讓這件事告一段落。 D社懷疑根本沒有所謂駭客，3億韓元其實都被K某獨吞。



炫耀GD

D社稱GD去年光顧過那家店2次，K某每次都通過聊天app向朋友們炫耀「GD來找我了」，還偷拍GD去洗手間影片發給朋友。 其實每次有藝人來店裡時K某都會炫耀一番，這樣的藝人超過10名，但警方唯獨調查了GD。

D社認為警方不放過嫌疑人線索是好事，但在還沒正式立案、只是內部調查的階段就把藝人名字洩露給媒體，屬實不當。



目前為止，李善均尿液和毛髮檢驗均呈陰性，至少證實最近8至10個月沒有碰過毒品或藥物。 GD的尿液、毛髮、手腳指甲檢驗結果也均呈陰性，13日接受采訪亦強調自己從未吸毒，若檢出毒品反應才奇怪。



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