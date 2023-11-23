標榜「成人MAX」台詞尺度超開！SJ東海&李雪主演《男與女》預告就有床戲ELF不要看～

Super Junior東海（李東海）5月才睽違9年帶來戲劇作品《Oh！英心》，下月又有《男與女》新戲，而且尺度超開粉絲ELF都嚇傻～！

《男與女》改編自18禁Naver網路漫畫，描述一對男女7年前各有伴侶時，在汽車旅館電梯前相遇繼而交往，7年後卻產生了倦怠。首支預告片已釋出，男女主角鄭賢成（李東海飾）與韓成玉（李雪飾）對話相當引人遐想。



「今天要做嗎？」

「不要嗎？唉唷，好歹也是紀念日！」



「要進去嗎？」

「你不喜歡看到這個嗎？」



還有斗大的標題寫「情色預警」、「成人MAX」，旁白一邊喊：「在想色情的東西嗎？」「成人有成人的世界。」



預告播出後似乎讓Super Junior粉絲E.L.F.相當崩潰，台詞容易讓人想歪外，東海還有裸上身的床戲啊！還有E.L.F.發現讀劇現場也有超害羞台詞，東海：「關燈吧？」李雪：「不要，我喜歡看著臉做。」有E.L.F.表示很難接受、不敢看，不過也有E.L.F.笑稱東海長大了，或稱讚他演技明顯進步，已不太會聯想戲外真實的他。

▼「看著臉做」是還原漫畫劇情，或許上述也都是？



《男與女》今日更釋出首張海報，和預告片裡的一樣，海報上有漫畫家親自仿畫男女主角的畫作，可以看見原本被視為是演員柳承範（即《MOVING 異能》的法蘭克）翻版的男主角，已改成東海形象。



《男與女》就在12月26日韓國時間晚間10點30分於Channel A播出。

▼預告片與讀劇影片



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