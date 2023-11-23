【韩网热帖】住在韩国的日本人：「一大早听到印度音乐？」

日本网友在X（前Twitter）发帖称：「一大早就听到好像印度音乐的声音，心想发生什么事？原来是搬家用的梯子正在展开的声音...」
朝っぱらからインド音楽みたいな音が聞こえてきて何事かと思ったら、引っ越し用のはしごが伸びていく音だった… pic.twitter.com/vblaCPtP2P— 藤田麗子 (@ori335511) November 22, 2023
很快有网友配上印度风情的节拍，听起来更像印度音乐了XD
さらにインドっぽくしてみました https://t.co/rnXGqtUdjs pic.twitter.com/c1pgUSe7MP— 高林治紀(@numerous_music) November 23, 2023
韩国网友评论：
1. 一点开影片就笑喷了kkk
2. 旋律不错耶？
3. 怎么有点像太平箫？kkkk好像《大吹打》MV开头的声音
4. 我懂我懂，这个前奏之后就是非常开心热闹的音乐，然后开始跳舞kkk
5. 哎？感觉会有50名穿著华丽的舞者从四面八方跑出来
6. 感觉会突然出现接拍，然后Stray Kids或NCT出来跳舞
7. 好像韩国日本印度微妙混合在一起的咖喱
8. 感觉会有眼镜蛇钻出来kkk
9. 那个梯子就是正在升天的眼镜蛇吧kkk
10. kkk好像纪录片的开头，配合这样的旁白：「韩国人搬家时会献上祭品举办仪式」kkk
11. 好好笑kkk感觉是横穿沙漠的纪录片离会听到的音乐
12. 完全就是外国传统音乐啊kkk
13. 来到了K-POP的国家，却从一大早就听到印度音乐，应该觉得很惊慌吧kkk
出处：https：//theqoo.net/hot/3011627547
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