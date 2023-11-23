【韩网热帖】住在韩国的日本人：「一大早听到印度音乐？」

日本网友在X（前Twitter）发帖称：「一大早就听到好像印度音乐的声音，心想发生什么事？原来是搬家用的梯子正在展开的声音...」



很快有网友配上印度风情的节拍，听起来更像印度音乐了XD



韩国网友评论：

1. 一点开影片就笑喷了kkk

2. 旋律不错耶？

3. 怎么有点像太平箫？kkkk好像《大吹打》MV开头的声音



4. 我懂我懂，这个前奏之后就是非常开心热闹的音乐，然后开始跳舞kkk

5. 哎？感觉会有50名穿著华丽的舞者从四面八方跑出来

6. 感觉会突然出现接拍，然后Stray Kids或NCT出来跳舞



7. 好像韩国日本印度微妙混合在一起的咖喱

8. 感觉会有眼镜蛇钻出来kkk

9. 那个梯子就是正在升天的眼镜蛇吧kkk

10. kkk好像纪录片的开头，配合这样的旁白：「韩国人搬家时会献上祭品举办仪式」kkk

11. 好好笑kkk感觉是横穿沙漠的纪录片离会听到的音乐

12. 完全就是外国传统音乐啊kkk

13. 来到了K-POP的国家，却从一大早就听到印度音乐，应该觉得很惊慌吧kkk

出处：https：//theqoo.net/hot/3011627547

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