三番五次惹争议！RIIZE承汉私照泄漏→未成年吸菸→吐槽同仁，粉丝们很不满：快退团吧

RIIZE承汉负面消息接二连三爆出，引得粉丝们十分不满，已经有粉丝要求他退队，就连SM娱乐也开始摇摆不定。

据歌坛知情人士透露，RIIZE部分粉丝正在筹备「洪承汉退队」示威，他们要在示威卡车上挂上「连续不断的私生活争议影响团队，快退队吧」、「简直就是入坑劝退第一人」等标语，而示威卡车据悉会在22日这一天发出。

从出道前至今，承汉已经数次惹出争议，影响了团队形象。前有亲密私照泄露，后有在街头吸烟，而事情发生时承汉还是个未成年人。

而近期，承汉小号直播也被公开，吐槽TXT秀彬「跳舞不行，唱歌不行，Rap也不行，居然还当上了《Music Bank》的MC。 」

都说三振出局，因承汉已经连续3次因负面消息冲上热搜，也引得RIIZE团粉和其他成员粉丝很不满，希望他早早退团，不要连累其他人。据韩媒称甚至连业界也表示他有退队的可能性。



这件事情很快就在韩网论坛theqoo上引发热议，网友留言增加速度之快令人咋舌，大家表示：「SM应该在开内部紧急会议吧」、「真的有良心的话，绝对会退队」、「既然要退队的话，晚一天不如早一天」、「快走吧，因为你一个人，我周围的朋友都脱粉了，我也不知道自己能撑到什么时候」、「SM啊，求你快让他滚」、「吸菸（吸烟）是什么时候？？我居然不知道，是最新的料吗」、「只有粉丝最累」等。

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