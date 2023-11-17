【韓網熱帖】RIIZE承漢小號直播被爆料

*原標題：在非公開帳號直播中背後貶低其他男團被抓包的RIIZE承漢

原PO引用的影片已經被刪，有其他網友上傳同一段直播錄影，其中TXT秀彬說「好無趣」，RIIZE承漢說：「不是為了有趣才說這些，這是事實啊，跳舞不行、唱歌不行、rap也不行，因為當了一次《Music Bank》MC就那麼開心，因為見到我們恩採...」秀彬：「 你等一下，我有東西要給你看。 」然後用腳比中趾。



야 라이즈 홍승한!

야 투바투 최수빈!

니네 뭐해? pic.twitter.com/u4kxkrRXdi — 뽀송이(@BBOSONGEEEEE) November 16, 2023

韓國網友評論：

1. 標題太過分了吧，根本是捏造謠言

2. 不是貶低別人被抓包，而是當事人互相開玩笑貶損並提到女團被抓包... 標題怎麼回事

3. 哇真的超級輕率，他倆視訊通話就好啊，再怎麼說是非公開小號也不該在IG直播啊kk

4. 他就是被爆接吻床照然後哭的那個人吧？

5. 承漢就是這形象已不意外... 但腳趾fxxk you是TXT秀彬這件事更令我驚訝... 真的形象瞬間崩了

6. 語氣、內容、腳趾罵，一切都令人幻滅的完美影片。 粉絲一定很不爽

7. 好像現實裡會看到的人啊... 給女團道歉啦

8. 其實內容還好，但只有4人看卻被外洩了，這一點更可怕

9. 什麼也沒做就被提到的恩採有什麼罪...

10. 恩採是你自己的嗎？把女團當什麼了？

11. 聽語氣好像是他們交往過的意思耶

12. 說他們交往的人才是腦子很奇怪吧，明明是金髮時期一起做過《Music Bank》特別MC、那時見過面的意思，女偶像是未成年人而且相差6歲耶，哎呦

13. 秀彬是比較小心謹慎的形象來的，衝擊... 沒想到他倆關係這麼好

14. 腳趾罵好神奇耶，怎麼做到的？

15. 被牽連進低級對話的恩採好可憐...

16. 影片裡兩個人的對話和行為都太像20代現實男性，討厭... kkk

17. 很像韓國平凡20代男性這一點真的超幻滅，我追星並不是為了看平凡男性啊

18. 甚至是（承漢）出道之前的直播？真是什麼都能拿來惡意散播啊

19. 所以說出道前就有問題的時候早該清理出去啊

20. 影片和標題完全是兩回事，看影片就知道，只是「你憑什麼跟我們恩採一起當MC啊」這種感覺。 即便語氣和內容不太好，但跟標題真的是兩碼事

21. 其實只是承漢喜歡恩採吧？不一定是異性那種喜歡，只是作為偶像喜歡、和朋友開玩笑聊到的感覺

22. 我知道現實裡的男生都這樣鬧著玩，但偶像是販賣幻想的生意啊kk誰想知道他們也是現實得不得了的男生啊ᅮ

23. 就只是RIIZE承漢出道前和TXT秀彬說笑並提到其他偶像的直播而已啊

24. 承漢應該整理人際關係了，至少跟當時看直播的4個人離遠一點。 一直被爆料，可能是有人對他抱有惡意或嫉妒。 他可能以為是好朋友...

25. 看起來關係很好，私底下開玩笑有什麼問題？為什麼要外洩出來... 偶像也有私生活，連這個也要被檢閱審查嗎？

26. 外洩影片的人更有問題吧？

出處：https：//theqoo.net/hot/3003342880

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