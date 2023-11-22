《無人島的DIVA》蔡鍾協終於不用忍耐可以笑了！朴恩斌站上夢想舞台卻因他而秒後悔！（EP.7 –8）

[有雷] 《無人島的DIVA》隨著基浩的身分揭曉，也令人開始期待朴恩斌與蔡鍾協兩人的美麗重逢。朴恩斌終於以自己的名字站上了舞台，展現美妙歌喉，但卻被虎視眈眈的基浩父親嚇到發抖，差點放棄了歌手夢，同時，基浩選擇與生父正面迎擊。

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身為節目PD，保傑（蔡鍾協飾）要求一律唱現場，並且尹蘭珠（金孝珍飾）必須先行向觀眾們道歉，聲明自己之前都是由徐木河（朴恩斌飾）進行幕後代唱。幾經掙扎後，蘭珠願意坦白事實，並為木河打造華麗的出道舞台，完美擊敗強敵人氣歌手殷莫瑞。在導播室的保傑，也終於在此時展開了笑容，協助木河成為歌手的夢想終於實現。





節目完美落幕，木河卻在樓梯間聽見了遇學（車學沇飾）與保傑的對話，發現保傑就是她在尋找的基浩！此時又看到基浩的父親仍在電視台前守候，她關掉手機，直接與基浩父親對話，不過依舊難掩緊張的眼神，她的小動作讓基浩父親一眼看穿她正在說謊，並且更加確定基浩就躲在她的身邊不遠處。木河擔心自己會讓基浩一家人的行蹤曝光，決定與大家斷了聯繫，出發到遠處思考自己的下一步。



保傑與遇學靠著網路上的目擊訊息，總算找到了木河，保傑也坦言自己就是基浩，並且希望木河繼續追求夢想，成為更了不起的歌手，遇學雖然反對，但看見了木河的臉卻一句話都說不出口。保傑表示自己十五年來對木河始終感到虧欠，因為自己隱姓埋名得到了幸福生活，木河卻不然。於是遇學找來了父母，大家一起度過了快樂的戶外露營時光，基浩聽著木河唱歌，似乎回到了小時候的時光。



木河在節目上的好表現引來多方人馬希望與她簽約，尤其是RJ娛樂的李代表，不過木河仍在意尹蘭珠距離銷售2千萬張專輯僅差距不到2萬張，並沒有考量自己出道的事情。尹蘭珠突然與消失，回到了失智的母親身邊，再度出現時，卻無法諒解木河之前的逃離，而態度出現180度大轉變，甚至打電話給李代表，表示願意放棄2千萬張唱片的約定。



保傑也擔心行蹤曝光而相當不安，於是瞞著哥哥，獨自回到了春森島，刻意讓鄰居將自己的行蹤曝光給爸爸知道，想引他爸爸來此，更說自己是全國趴趴走的攝影師，沒想到父親還是看穿了他的聲東擊西之計，知道他的心思。保傑決定正面迎擊，直接來到父親的住處，向父親承認自己就是基浩。



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