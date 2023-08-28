SM新人男團RIIZE成員洪昇瀚疑似與女友kiss照曝光！網酸：「證明鼻子原生的方法有很多種...」

昨日深夜有網友曝光SM娛樂旗下新人男團 RIIZE 成員洪昇瀚（Seunghan）舊照，照片中他與擋住臉的女子親密 Kiss，尚未正式出道就引發戀愛爭議。

Twitter用戶「BBOSONGEEEEE」昨晚11時許PO出了三張照片，留言說「新人做的事還真不少呢」。 照片中RIIZE成員洪昇瀚與一名女子親密kiss，其中一張照片裡女子還趴到洪昇瀚胸口，洪昇瀚側臉帶著笑意看著鏡頭。



隨後有其他用戶曝光另一張從酒店房間內拍攝的照片，玻璃反光中可見洪昇瀚和一名女子同處於房間內。 該用戶還留言稱女方當時是未成年人！



還有網友扒出照片中洪昇瀚穿的黑色衛衣是去年10月才發售，說明部份親密照片並非很久之前拍攝，譏諷他「在出道組練習的時候也忙著親嘴」。



照片曝光後中韓網友都表示震驚和批評：「這樣放蕩地過日子也能進大公司啊... 真羨慕男人的生活」、「姓洪的都是情種嗎？」、 「證明鼻子是原生的方法有很多種...」。 而西方粉絲大多表示不在乎洪昇瀚的過往、只看重他的才華，甚至抨擊曝光者別有意圖：「誰在乎？」 、「請保護昇瀚不被韓國粉絲傷害」、「看起來像合成的」、「如果他又好又帥，怎麼可能沒有女朋友呢？」、「他是男人，而這是男人都會做的事」。



此外，RIIZE是SM娛樂公司即將推出的7人男團，預計一周後9月4日正式出道，昨日出演《人氣歌謠》帶來兩首新歌《Memories》和《Siren》初舞台，洪昇瀚的舞蹈實力也獲得不少好評。



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