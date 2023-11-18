RIIZE承漢又爆黑曆史！「邊走路邊吸菸」影片被公開，網無語：「要當偶像的人為何這樣生活？」

繼昨日有網友曝光男團RIIZE承漢出道前直播片段後，今日凌晨又有網友公開承漢在街頭邊走路邊吸菸的影片，再次在韓網引起軒然大波。

影片中承漢一邊走路一邊將香菸放到嘴邊，香菸已點燃且飄出白色氣體，承漢在影片最後面帶微笑看向鏡頭。 在韓國，公共場所吸菸是違法行為，要吸菸必須在吸菸區或吸菸室等指定地點，否則將被罰款。



網友還公開了一張聊天對話截圖，其中網友說道：「我跟你講過多少遍，不要總是直播、不要太信任朋友，一定會被爆出去的。 」備註為洪承漢的人回復道：「哈哈哈，但是一邊吸菸一邊做的（直播）就沒人爆啊。 」



승한아~ 승한아~ 우리 라이즈 홍승한아~~

너 길빵도 했네? pic.twitter.com/4XyYJsNIgz — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) November 17, 2023

昨日有人公開承漢出道前直播片段，其中承漢當面diss前輩偶像TXT秀彬、將未成年女偶像稱呼為「我們恩採」被指態度輕浮，引起爭議。 除了街頭吸菸，聊天截圖內容也讓網友感到震驚和無語：「憑什麼這麼理直氣壯、心安理得？」「對給自己忠告的朋友這樣講話，讓人幻滅」「他已經是第三次爆黑料了吧？」（*第一次是出道前kiss床照）「任何人在街頭吸菸都很討厭」「既然要當偶像，就不能生活得乾淨一點嗎？ 」「外洩影片的人惡意很大」「如果他私生活沒問題，就算外洩也不會引起爭議」「因為他而無法入坑RIIZE」「元彬Anton他們看起來都很正直清純，好討厭他們是同一個團... 入坑障礙」「他真的不要主動退團嗎？完全就是廉價小流氓啊，這種人當偶像賺錢是不是太不公平？」「SM絕對不會丟掉他kkk」「不到退團程度，只是經常給組合的名聲潑冷水」「救救RIIZE，其他有什麼成員罪？」「希望當偶像的人能對自己職業的影響力有深刻理解」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞