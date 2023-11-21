【韩网热帖】录节目时因子女教育问题吵起来的Epik High

Epik High近日做客申东烨网综，聊到小孩读书话题时，Tablo说DJ Tukutz就像大峙洞那些热血父亲一样严格要求小孩（*大峙洞的高中品质好、补习班密集，被视为全韩国最热衷子女教育的地区），让Tablo想起自己小时候，感到悲伤。DJ Tukutz站起来：「所以你才能读史丹佛大学啊！」



TAblo也站起来：「所以现在跟你赚一样的钱啊！」DJ Tukutz被说服瞬间闭嘴，Tablo仍然激动：「跟你一起分出场费！都拿到硕士了！还在跟你平分收入！」



申东烨对DJ Tukutz表示你输了：「他说的是事实。 」大学中途退学的DJ Tukutz无法反驳：「啊... 确实是呢。 」Tablo扶额：「啊C！」



사람 인생 모르는 것임ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/Yki3yyKy56 — 리외 (@rieuxx) November 21, 2023

韩国网友评论：

1. Tablo突然火大kkkk

2. 笑疯了kkk

3. 不愧是rapper kkk

4. 这是我见过Tablo最生气的一次kkk

5. 不愧是史丹佛出身，辩论起来无懈可击

6. 史丹佛硕士至少吵架不会输kkk

7. 该说Tablo赢了还是输了呢kkk

8. 啊，DJ Tukutz顿悟了kkkk

9. 最好笑是Mithra，旁边吵成这样也完全没在意，自顾自夹菜吃kkk

10. Mithra不愧是长寿团的忙内kkk才不管哥哥们做什么，吃自己的饭就对了kkk

11. 哇我一直以为Mithra是大哥啊！

12. 让人感慨良多的对话kkk和高中毕业、大学退学赚一样多的硕士kkk

13. 最后是谁说「还要被人说学历造假」kkk

14. 这一整期都超好笑，一定要看！

出处：https：//theqoo.net/hot/3008506786

▽影片已定位到Tablo吵架那一段XD



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