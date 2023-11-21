努力工作ing！田慧振有望出演新劇《I'm Home》，與羅文姬、李聖旻、俞承豪展開合作！

今日（21日）據韓媒 스타뉴스 報導，田慧振出演新劇《I'm Home》，不久前她與製作組見面，經過私下協調，最終決定出演。
隨後，田慧振的所屬社HODU&U娛樂回應：「田慧振收到新劇《I'm Home》出演提案，正在積極討論中。」
田慧振的丈夫兼演員李善均因捲入毒品爭議而接受調查，夫妻倆一起拍攝的廣告也迅速被撤除。有人擔心引起爭議的李善均，會不會對田慧振的活動產生影響，但是通過討論下一部作品，證明演技道路沒有問題。
而《I'm Home》改編自2004年播出的日本電視劇《HOME DRAMA》，這是一部回顧家庭意義的人情電視劇。講述在異地因意外事故失去另一半家人的人們聚集在一起，互相成爲新的家人，撫慰著傷痛，逐漸前進的故事。此前，羅文姬、李聖旻、俞承豪都收到出演提案，這陣容真的令人期待呢！
田慧振因結婚、生育、育兒等原因出現短暫空白期，但之後通過《Misty》、《請輸入檢索詞WWW》、《秘密森林2》、《白頭山：半島浩劫》等多樣的作品展現了存在感。特別是最近人氣爆棚的《陌生人》中，用自己的色彩描繪之前在電視劇中找不到的媽媽角色，刷新了「人生角色」。
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