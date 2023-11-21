夢幻組合！《The Trunk》徐玄振＆孔劉同框路透照「首度」曝光，兩人將在劇中扮演「契約夫妻」

Netflix 新劇《The Trunk》由徐玄振、孔劉主演，講述因湖邊浮出的旅行箱而開始被揭露的秘密婚介夫婦，以及旅行箱中一對男女可疑的結婚故事；故事背景設定為高級婚介服務，他們為顧客量身定製尋找合約期限只有一年的配偶。

劇中，徐玄振飾演合約制婚姻介紹公司「NM」職員，經歷過四次婚姻，正元是她的第五任丈夫；孔劉飾演因過去的傷痛而感到不安和孤獨的音樂製作人「韓正元」，因前妻申請的合約制配偶服務而遇見了第二任妻子仁智。



今年7月公布出演陣容後，也在網路上引發熱烈討論。近日兩人同框路透照首度曝光，讓網友紛紛表示：「好期待啊」、「這個組合能不好看嗎」、「夢幻組合，這劇什麼時候播」、「看到這個場景，想起《鬼怪》了」、「百想視帝視后合作，真的好期待」、「好配」、「終於看到路透照了」等等。

而《The Trunk》編自韓國作家金呂玲創作的同名小說，由《我們的藍調時光》、《步步驚心：麗》的導演金圭泰執導，《花郎》的編劇朴恩英執筆劇本。

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