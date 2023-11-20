新生代一線女團STAYC 2024年1月12日首度襲港開巡唱

女團STAYC將於2024年1月20日(六)於假九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行「STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in HONG KONG」，與一眾香港 SWITH（粉絲暱稱）首度見面！

STAYC最近行程及新日本作品一浪接一浪，繼10月完成世巡美洲場，早前宣佈12月將發行第三張日文單曲《LIT》後，官方近日終於公開各成員單人及團體封面照片，六人均以黑色型格造型上陣，與上一張日文版《Teddy Bear》的甜美風格截然不同，展現出STAYC另一種攝人魅力。至於剛過去的11月12日為STAYC出道3周年，官方亦在社交媒體上載了成員們的自拍照及3周年手寫祝福和感言，旋即獲得世界各地的SWITH留言祝賀，聲勢可謂銳不可擋！



為迎接下年首個香港站世巡，官方除了在社交媒體宣佈當天演唱會的「Dress Code（衣著顏色）」，鼓勵大家穿著紅色服裝參加之外，STAYC更特地為香港SWITH拍了一條問候影片，不但對終於能在香港舉行演唱會表示緊張及心動，非常期待與粉絲們見面，還預告將有特別的舞台演出，並為此如火如荼準備中！片末眾人更以廣東話約定粉絲「到時見」，相信各位冧爆的香港SWITH必定會聽話，到場支持及見證STAYC首個香港舞台！



香港站演唱會門票將於11月20號（一）早上10時於快達票公開發售，票價分別為$1,480、$980及$680。購票的粉絲除了可獲得迷你海報，更有機會獲得率先入場觀看綵排、參與團體合照、親筆簽名明信片等福利，各位SWITH若不想錯過與偶像進一步近距離接觸的機會，記得mark實以上搶飛日期和時間啦！

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