新生代一线女团STAYC 2024年1月12日首度袭港开巡唱

女团STAYC将於2024年1月20日(六)於假九龙湾国际展贸中心STAR HALL举行「STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in HONG KONG」，与一众香港 SWITH（粉丝昵称）首度见面！

STAYC最近行程及新日本作品一浪接一浪，继10月完成世巡美洲场，早前宣布12月将发行第三张日文单曲《LIT》后，官方近日终於公开各成员单人及团体封面照片，六人均以黑色型格造型上阵，与上一张日文版《Teddy Bear》的甜美风格截然不同，展现出STAYC另一种摄人魅力。至於刚过去的11月12日为STAYC出道3周年，官方亦在社交媒体上载了成员们的自拍照及3周年手写祝福和感言，旋即获得世界各地的SWITH留言祝贺，声势可谓锐不可挡！



为迎接下年首个香港站世巡，官方除了在社交媒体宣布当天演唱会的「Dress Code（衣著颜色）」，鼓励大家穿著红色服装参加之外，STAYC更特地为香港SWITH拍了一条问候影片，不但对终於能在香港举行演唱会表示紧张及心动，非常期待与粉丝们见面，还预告将有特别的舞台演出，并为此如火如荼准备中！片末众人更以广东话约定粉丝「到时见」，相信各位冧爆的香港SWITH必定会听话，到场支持及见证STAYC首个香港舞台！



香港站演唱会门票将於11月20号（一）早上10时於快达票公开发售，票价分别为$1,480、$980及$680。购票的粉丝除了可获得迷你海报，更有机会获得率先入场观看彩排、参与团体合照、亲笔签名明信片等福利，各位SWITH若不想错过与偶像进一步近距离接触的机会，记得mark实以上抢飞日期和时间啦！

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