龍俊亨「2023 YONG JUN HYUNG YEAR-END CONCERT [LONER's ROOM] ENCORE IN TAIPEI」12月16舉行

韓系盛顏男神龍俊亨今年八月來台北成功舉辦完「2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] IN TAIPEI 」後，細心的他，便把當時所有粉絲的話記在心裡...

當中不乏有粉絲是從他出道以來，就一直支持到今天，而這些粉絲除了希望龍俊亨日後能常常來台北外，更期待有一天，可以為他舉辦慶生會，而這個心願，竟然被龍俊亨記在心裡，超重視粉絲的他，確定將於12月16日再次來台，舉辦「2023 YONG JUN HYUNG YEAR-END CONCERT [LONER's ROOM] ENCORE IN TAIPEI」，與溺愛他的粉絲一起慶祝自己12月19日的生日！



時隔四個月再次來台北與大家見面，雖然名為ENCORE場，但龍俊亨已專心致力於準備先前從未演出過的舞台內容，期待把更多的全新驚喜帶給粉絲，當然，其中最特別的，莫過就是慶生橋段，首次移師台北過生日，龍俊亨說：「非常期待！同時也對12月所有生日的粉絲感到高興，對於我年末能舉辦ENCORE演唱會很開心，我真的好想快點見到你們！希望當天能愉快的唱歌，一起互相聊天！」。



雖然工作行程緊湊，甚至已經排到2024年，但龍俊亨對於工作態度一向秉持一絲不苟，要求甚高，就是要把最好的一面呈獻給所有粉絲！而龍俊亨也感性的說：「藉由透過年末舉辦的演唱會來結束這一年，希望我的這份心意，能讓大家感到滿滿的幸福！」。韓系盛顏男神龍俊亨「2023 YONG JUN HYUNG FAN CONCERT [LONER's ROOM] ENCORE IN TAIPEI」，訂於「台北信義劇場 Legacy MAX」舉辦，座位分別為A區NT.5600元、B區NT.4200元與身障區NT.2800元，全區除了可獲得官方海報與專屬小卡外，活動結束後，每一位粉絲都可以與龍俊亨擊掌，以及享有抽團體合照、簽名小卡、簽名海報等福利，當然不只如此，購買A區的粉絲，還將抽50位超幸運粉絲參加簽名會，屆時龍俊亨將在官方海報上，親自署名你的名字！







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